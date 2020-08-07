Что говорят кандидаты в президенты Белоруссии об отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы можем догадываться, кто скорее всего победит на выборах 9 августа в Белоруссии. Но речь сейчас не об этом. Нам интересно - как все 5 кандидатов в президенты отзываются о нас - о России, о нашем общем Союзном государстве. Есть ли среди них пророссийские или наоборот - прозападные политики? Как они думают выстраивать отношения с Москвой? Дорожат ли ими?

И вот что удивительно - мы подняли цитаты кандидатов, сказанные ими публично, в интервью прессе или в официальных выступлениях - и они оказались … в целом похожими. Отличия - буквально в оттенках. Впрочем, сравните (найдите отличия) сами.

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии. 65 лет.

"ОБЪЕДИНЕНИЕ БЕЛОРУСЫ УЖЕ НЕ ВОСПРИМУТ"

«Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси, белорусы это уже не воспримут. Народ к этому не готов и никогда уже... Народ перезрел. Это было возможно 20–25 лет назад, когда Советский Союз распался... Сейчас – нет.»

"Россия боится нас потерять: ведь, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес".

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником. Кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор! Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!"

Светлана ТИХАНОВСКАЯ, домохозяйка, воспитывает двух детей. 37 лет.

«БУДЕМ ПРОСТО ДРУЖИТЬ"

"Союзное государство? Нет! Нет! Мы будем с вами просто дружить. Да и у нас нет Союзного государства. Это формально... Мы будем дружить со всеми. И с Россией и с Западом и с Востоком. Это будут отношения взаимовыгодные. (Из интервью «КП»)

«Беларусь должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо. Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять. Независимость — наша абсолютная ценность, мы ее не продаем, мы ею не торгуем, мы даже не обсуждаем этот вопрос. Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной «иглы».

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

"Мне очень больно от того, что в Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский. И не мучайте меня больше!”

«Если человеку удобнее говорить на русском, то мы не должны его принуждать разговаривать на белорусском. Но это не значит, что мы не должны популяризировать родной язык».

Андрей ДМИТРИЕВ, политолог, лидер гражданской кампании «Говори правду!». На двух предыдущих выборах президента входил в штабы оппозиционных кандидатов. 39 лет.

«НЕ ХОТИМ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ"

"Союзный договор сегодня не работает – это надо признать. Надо сохранить то, что выгодно для наших народов: прозрачность границ, социальные договоренности. Но убрать то, что никогда не будет. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Большинство экономических вопросов надо решать в рамках евразийской интеграции. Я лично против вступления в Евросоюз, против вступления в НАТО. Сегодня это не нужно Беларуси. Мы должны заключить договор о сотрудничестве с Европой, потому что мы единственная страна, у которой этого договора нет. Но это не прозападная позиция. Это нормальная позиция любого президента. (Из интервью «КП»)

Андрей Дмитриев Фото: REUTERS

«Думаю, надо прямо сказать российским друзьям, что мы не хотим единой с ними валюты, не хотим углубленных интеграций. Мы должны перевернуть страницу... Никаких новых военных баз. Что касается этих двух объектов связи в Ганцевичах и Вилейке, думаю, Россия здесь и сама должна решить, ведь россияне создали за последние годы дублирующую систему. Возможно, на самом деле и России они не очень нужны тут».

Анна КАНОПАЦКАЯ, юрист, индивидуальный предприниматель. 43 года.

«МЫ - ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА"

«Я – за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из Договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих».

«Беларусь – европейская страна, только исключительно национальные интересы должны лежать в основе нашей внешней политики. Беларусь является неотъемлемой часть европейской цивилизации».

Анна Канопацкая Фото: REUTERS

Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ, бизнесмен, 35 лет.

«СЪЕЗЖАТЬСЯ В ОДНУ КВАРТИРУ УЖЕ НЕ СТОИТ"

"Мы — за суверенитет, за независимость, а потому против подписания всех "дорожных карт". Их неподписание на данный момент — единственный аспект, в котором мы поддерживаем действующую власть. Мы надеемся, что действующий президент не подпишет эти документы. Хотя некоторые моменты в этой избирательной кампании заставляют меня задуматься о роли России, о том, что Александр Григорьевич мог пойти на какие-то уступки".

Сергей Черечень Фото: REUTERS

«Мы братские народы и я надеюсь, такими и останемся. Вот только съезжаться нам в одну квартиру уже не стоит, а стоит дружить семьями. Я вижу наше будущее в союзных государствах, а не в Союзном государстве. Во-вторых, и как выходец из бизнеса я не могу недооценивать этот фактор, Союзное государство — это рынок для белорусской продукции, который ею исторически был завоеван и освоен. Терять его ни в коем случае нельзя, за него нужно бороться, и его нужно расширять. Сегодня не та ситуация, чтобы кто бы то ни было, мог позволить себе терять свои рынки, тем более такие емкие, как рынок Союзного государства»,

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