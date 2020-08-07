Защищаться от коронавируса красиво: Депздрав Москвы снял видео о модных масках в пандемию

Россиянам предлагают носить маски, не отставая от моды Фото: Кадр видео

Вы все ещё не носите маску? Отстаете от моды! На официальной странице Департамента здравоохранения Москвы в Фейсбуке появилось видео о стильных масках в пандемию. Разноцветные, брутальные кожаные, гламурные со стразами, строгие деловые и кокетливые с рисунками - маски бывают разные. Оказывается, от коронавируса можно защищаться красиво. А заботиться о здоровье - это и полезно, и модно.

"Маска стала трендом этого лета. Носите маски любых цветов и форм, ведь это не просто аксессуар, а надежное средство защиты.

Думать о своем здоровье и об окружающих — вот что всегда модно!" - напоминает столичный Депздрав.

На витринах европейских модных магазинов оригинальные защитные маски - не редкость. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на отмену действовавших в карантин ограничений, ношение масок и перчаток в столице пока обязательно для всех. Защита от инфекции нужна в транспорте, магазинах, поликлиниках и других общественных местах. Нарушители даже могут схлопотать штраф в 5 тысяч рублей. Проверки в метро и наземке проходят выборочно каждую неделю.

Кстати, ранее в своём Фейсбуке Депздрав уже напоминал о правилах, опубликовав другое видео о масках. Забавная история о том, как жена уговаривает мужа на покупку перед витриной бутика меховых шуб. Как думаете, модница получила, что хотела? Посмотрите сами.