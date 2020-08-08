«Воды не хотите? Или, может, телефон зарядить?»: чем занимается московский велопатруль

Сотрудники велопатруля дают попить водички, если надо Фото: Михаил ФРОЛОВ

С виду может показаться, что эта легкая работа. Катайся себе на велике. Любуйся архитектурой в центре Москвы. Улыбайся девушкам. И не по тротуару как бедный родственник. А по велодорожке. Как барин. Она идет по всему Бульварному кольцу. И появилась теперь на Лесной улице. Где велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и работает.

Однако прокатившись кружочек, я уже так не думаю.

Во-первых, жара. Изнурительная. Бешеная. Как в Ташкенте.

Во-вторых, график. С семи утра до семи вечера. За это время велопатрульный успевает намотать пятьдесят км, а иногда и больше.

В-третьих, народец попадается разный. Кто-то вежливо извиняется за то, что нарушил. А кто-то хмурит брови и бычится. Или даже начинает грубить.

А вообще, поработав с сотрудником ЦОДД полденечка, я сделал вывод, что это больше спорт, чем работа. Калории горят, аж трещат! Особенно когда едешь в горку.

Сотрудник велопатруля ЦОДД Денис Никитин (слева) и репортер «КП» Павел Клоков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЕХАЛИ!

Пока в велосипедном подразделении ЦОДД трудятся два человека, скоро их, как мушкетеров, станет четыре. Обязанность одна - помогать. Причем не только автомобилистам, но и пешеходам. С собой аптечка, насос, бланки европротоколов, огнетушитель, питьевая вода...

В случае необходимости, патрульный оставит велосипед на тротуаре и переведет старушку через дорогу. Или поможет донести ей сумку до автобусной остановки.

Кроме этого, сотрудник ЦОДД следит за нарушениями или неполадками - и сообщает о них своим коллегам с помощью специального приложения. Скажем, если дорожный знак криво стоит. Или светофор не работает. Или машина припаркована на газоне.

Всё, что необходимо для работы - от медицинских бинтов в аптечке до европротоколов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Всё зависит от ситуации, - говорит инспектор велопатруля Денис Никитин. - Иногда, действительно, требуется обыкновенная человеческая помощь. Подсказать дорогу, например. А иногда это что-то более серьезное. Поломка машины прямо на перекрестке. Или работа на месте ДТП. Вот буквально только что ехал к вам и наткнулся на мелкую аварию. Большая Никитская, 12. «Шевроле» и «Тойота Рав». В обеих машинах за рулем женщины. Одна из них не успела притормозить и въехала в бампер второй. Я им предложил заполнить европротокол. Так проще и быстрее. Они согласились.

Добавим, что такой вариант возможен только в случае мелких ДТП, в котором не больше двух учатников и ущерб - от 100 до 400 тысяч рублей. Кроме этого, одна из сторон должна признать свою вину (если не желает этого делать, нужно вызывать сотрудников ГАИ - и те уже сами решат, кто прав, кто виноват).

...Тем временем я взял в городском прокате велосипед и крутил вовсю педали вслед за Денисом. Мы щелкали бульвары как орешки. Чистопрудный, Сретенский, Рождественский…

Трудности на пути в основном мелкие.

Вам нужна помощь? Тогда мы едем к вам! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часто, например, навстречу едут другие велосипедисты (хотя дорожка односторонняя и ехать они должны по другой стороне улицы). Особенно страдают этим курьеры.

Другой момент. Там, где велодорожка расположена между тротуаром и платной парковкой, можно влететь в правую автомобильную дверь. Если водитель неожиданно ее откроет. А потому совет - на таких участках сильно не разгоняться.

Ну и, конечно, машины. Тверской бульвар, 15. Белый грузовичок припарковался прям на велодорожке. Денис Никитин даже ничего сказать не успел, как шофер, видя зеленую цоддовскую форму, начал оправдываться. Встал на секунду, говорит.

- Собираюсь заехать в управление капстроительства, но ворота никак не откроют.

- Поворачивать надо с проезжей части, - заметил Денис.

- Понял, понял... - затряс руками тот.

Та же картина возле Арбата. Два джипа примостились на велодорожке. Да еще под знаками «остановка запрещена» - «работает эвакуатор». Долго объяснять не пришлось. Оба быстро уехали.

ПРОСТО ПРОСИ ВОДЫ

Надо заметить, что автомобилисты по отношению к нам, бестопливным, ведут себя по-разному. Одни считают велосипедистов полноценными участниками дорожного движения. Другие не замечают.

Пример. С второстепенной дороги на Гоголевский бульвар поворачивает дамочка на красной иномарке. Мы едем по главной. И нам горит зеленый. По правилам, она должна пропустить. Но я смотрю, опытный Денис останавливается. И не зря. Женщина даже и не думала притормаживать. Демонстративно повернула и поехала дальше. На заднем стекле восклицательный знак в треугольнике. Все понятно.

Бульварное кольцо пользуется у владельцев бестопливного транспорта большой популярностью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Машин на тротуарах или газонах нам, на удивление, не попалось. Обычно они есть всегда. И если нет рядом водителя (побеседовать не с кем), инспектор фиксирует нарушение в приложении «Помощник Москвы».

На Чистопрудном бульваре спасли от жажды четырехлетнюю девочку. Мы ее встретили на светофоре. Стоит рядом с мамой и, словно веером, машет ладошкой перед лицом. Затем увидела Дениса Никитина, заинтересовалась шлемом, на котором установлена маленькая видеокамера (снимает в постоянном режиме, - прим. авт).

- Может, хочешь воды попить? - поинтересовался инспектор.

Девочка улыбнулась и глянула на маму. Та сказала, что не против.

Ну а я взял у юной леди эксклюзивное интервью. Звать героиню Маша Мельникова. Ей четыре года. Очень любит мороженое. И мультики. Через несколько дней собирается с мамой лететь в Хакасию - отдыхать.

За воду благодарила так, как будто мы встретились посреди пустыни.

- Не зря день прошел, - шепнул мне Денис.

И мне кажется, я его понимаю.

ОФИЦИАЛЬНО

- Штат из четырех велосипедистов в ближайшее время начнет курсировать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице, - сообщили «КП» в Департаменте транспорта Москвы. - Небольшую бригаду оборудуют всем необходимым для оперативной помощи на дорогах - аптечкой и водой, ремонтным комплектом для велосипеда, огнетушителем и бланками европротокола. Велопатруль, как и прежде, будет следить за состоянием светофоров, знаков, велопарковок и станций велопроката. И в случае необходимости оставлять заявки на ремонт. Также патрульные фиксируют нарушения парковки и проводят с водителями разъяснительные беседы. Обращайтесь к сотрудникам в любой проблемной ситуации независимо от того, передвигаетесь ли вы на машине, велосипеде или пешком.

Кроме воды, у патрульного можно попросить power bank, чтобы зарядить телефон Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Напомним, что на столичных дорогах курсирует и автопатруль (также подведомственный ЦОДД). С начала этого года его сотрудники оказали помощь 15307 раз. Речь идет о 27 зеленых экипажах, которые также оборудованы всем необходимым - от домкрата до лекарств.

ЧТО ЛЕЖИТ В РАБОЧЕЙ СУМКЕ ИНСПЕКТОРА ВЕЛОПАТРУЛЯ

- питьевая вода;

- ручной насос;

- замок для велосипеда (на случай, если надо зайти в магазин или в кафе пообедать, например);

- маленький огнетушитель;

- перчатки (для грязных работ);

- аптечка с бинтами, жгутами, лейкопластырями, антибактериальными повязками и т.д;

- запасная камера для колеса с ремонтным комлектом (заплатки);

- универсальные ключи для ремонта;

- велосипедная цепь и несколько запасных звеньев;

- ярко-зеленый жилет (он надевается в том случае, если патрульный работает на проезжей части - во время ДТП, например);

- плащ-дождевик;

- бланки европротоколов;

- два аккумулятора для зарядки телефона (в том числе, в помощь людям - оставить вам power bank велопатрульный, конечно, не сможет, но в случае, когда срочно нужно позвонить, а мобильник вот-вот сядет, выручит).