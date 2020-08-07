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У больных появился шанс: Эксперт оценил снятие ограничения на госзакупки иностранных лекарств от лейкоза

Доктор медицинских наук Алексей Старченко рассказал, что мешает эффективному лечению пациентов
Ярослав КоробатовЯрослав КоробатовЯрославКоробатов
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импортные препараты против лейкоза и лимфомы будут доступны россиянам.

импортные препараты против лейкоза и лимфомы будут доступны россиянам.

Фото: Shutterstock

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене ограничений на госзакупку импортных препаратов против лейкоза и лимфомы. Такие ограничения были введены в 2015 году. К торгам не допускались зарубежные лекарства в том случае, если их аналоги могли предложить хотя бы два производителя из стран Евразийского экономического союза (в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Правительство признало, что такая практика в ряде случаев мешает эффективному лечению пациентов. Теперь это правило не распространяется на 9 препаратов из списка жизненно необходимых лекарств (речь идет о препаратах филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.)

Прокомментировать решение правительства мы попросили председателя Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктора медицинских наук, эксперта Всероссийского союза страховщиков Алексея Старченко.

Доктор медицинских наук, эксперта Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко

Доктор медицинских наук, эксперта Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко

Фото: Евгения ГУСЕВА

- Алексей Анатольевич, что это значит для пациентов?

- Это значит, что наши больные получают доступ ко всем самыми современным иностранным препаратам и разработкам, которые сегодня существуют в мире. Гематологические пациенты последнего десятилетия у нас были в загоне. Если сегодня правительство эти ограничения снимает, значит эти люди имеют шанс жить. Проблема была в том, что эти заболевания не входят в группу орфанных - то есть редких заболеваний. Это достаточно распространенные гематологические заболевания, которые требуют серьезных капитальных вложений для достижения ремиссии у пациента. Но правительство и субъекты РФ эти препараты не покупали, потому что они являются дорогостоящими. Единственный выход был - идти в суд с требованием обязать субъекты РФ в лице своего минздрава закупать этот препарат. Но и после этого возникали проволочки с конкурсами, поэтому пациенты страдали без качественного лечения. Покупать эти лекарства за свой счет нереально - они стоят несколько сотен тысяч рублей. Разве что можно было надеяться, что благотворительные фонды организуют сбор средств на лекарства. У нас этими пациентами активно занималось “Движение против рака”, которое возглавляет Николай Дронов. Они на всех уровнях ратовали за отмену этих ограничений, они же в основном представляли гематологических больных в судах. То есть не сам больной ходил по инстанциям, а это делали представители “Движения против рака”. Так что их можно поздравить с этой победой.

- А с каким еще препаратами ситуация стоит также остро?

- Эта ситуация возникает каждый раз, когда на международный рынок выходит новый препарат. К сожалению, наша фармацевтическая промышленность нулевая в этом смысле, у нас таких разработок нет, мы используем только какие-то старые дженерики. Поэтому обычно возникает следующая картина: пока препарат находится под патентной защитой, производителю нужно получить максимальную стоимость. Следовательно он не спешит регистрировать этот препарат в нашей стране, поскольку предполагает, что платежеспособного спроса здесь все равно не будет: Российская Федерация была всегда скаредна в отношении такого рода больных.

При этом пациенты моментально узнают о появлении нового препарата. Потому что, к счастью, в стране есть продвинутые онкологи и гематологи, которые держат эту проблему в поле своего внимания. Они говорят пациентам: посмотрите появился хороший препарат, клиническая эффективность доказана, он зарегистрирован в Соединенных Штатах и Европе, а у нас пока нет. То есть первая проблема всегда возникает с регистрацией. Вы, наверное, помните истории, когда, например, больные с муковисцидозом были лишены доступа к оригинальным антибиотикам. Потом была группа детей с эпилепсией, родители которых из-за границы получали психотропные противосудорожные препараты и их арестовывала наша доблестная таможня.

Эту проблему надо решать системно. Уж если мы по Конституции социальное государство, значит сегодня медицинский блок правительства должен четко отслеживать выход на рынок новых препаратов и сразу мгновенно оценивать спрос на него, то есть понимать сколько у нас таких больных есть. Сегодня совместно с Минздравом уже составляется регистр инвалидов, людей с хроническими заболеваниями, которые находятся на пожизненной терапии разными препаратами. И как только определен спрос и оценены наши материальные возможности, надо не ждать пока производитель придет и зарегистрирует лекарство в нашей стране, а активно предлагать производителю регистрировать эти препараты. Оговаривать компромиссную цену, создавать производителям условия, чтобы этот препарат появился как можно скорей и был внесен в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Вот в этом будущее, мне кажется. Власть должна дать людям эту доступную и качественную медицину.

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