У больных появился шанс: Эксперт оценил снятие ограничения на госзакупки иностранных лекарств от лейкоза

импортные препараты против лейкоза и лимфомы будут доступны россиянам. Фото: Shutterstock

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене ограничений на госзакупку импортных препаратов против лейкоза и лимфомы. Такие ограничения были введены в 2015 году. К торгам не допускались зарубежные лекарства в том случае, если их аналоги могли предложить хотя бы два производителя из стран Евразийского экономического союза (в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Правительство признало, что такая практика в ряде случаев мешает эффективному лечению пациентов. Теперь это правило не распространяется на 9 препаратов из списка жизненно необходимых лекарств (речь идет о препаратах филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.)

Прокомментировать решение правительства мы попросили председателя Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктора медицинских наук, эксперта Всероссийского союза страховщиков Алексея Старченко.

Доктор медицинских наук, эксперта Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко Фото: Евгения ГУСЕВА

- Алексей Анатольевич, что это значит для пациентов?

- Это значит, что наши больные получают доступ ко всем самыми современным иностранным препаратам и разработкам, которые сегодня существуют в мире. Гематологические пациенты последнего десятилетия у нас были в загоне. Если сегодня правительство эти ограничения снимает, значит эти люди имеют шанс жить. Проблема была в том, что эти заболевания не входят в группу орфанных - то есть редких заболеваний. Это достаточно распространенные гематологические заболевания, которые требуют серьезных капитальных вложений для достижения ремиссии у пациента. Но правительство и субъекты РФ эти препараты не покупали, потому что они являются дорогостоящими. Единственный выход был - идти в суд с требованием обязать субъекты РФ в лице своего минздрава закупать этот препарат. Но и после этого возникали проволочки с конкурсами, поэтому пациенты страдали без качественного лечения. Покупать эти лекарства за свой счет нереально - они стоят несколько сотен тысяч рублей. Разве что можно было надеяться, что благотворительные фонды организуют сбор средств на лекарства. У нас этими пациентами активно занималось “Движение против рака”, которое возглавляет Николай Дронов. Они на всех уровнях ратовали за отмену этих ограничений, они же в основном представляли гематологических больных в судах. То есть не сам больной ходил по инстанциям, а это делали представители “Движения против рака”. Так что их можно поздравить с этой победой.

- А с каким еще препаратами ситуация стоит также остро?

- Эта ситуация возникает каждый раз, когда на международный рынок выходит новый препарат. К сожалению, наша фармацевтическая промышленность нулевая в этом смысле, у нас таких разработок нет, мы используем только какие-то старые дженерики. Поэтому обычно возникает следующая картина: пока препарат находится под патентной защитой, производителю нужно получить максимальную стоимость. Следовательно он не спешит регистрировать этот препарат в нашей стране, поскольку предполагает, что платежеспособного спроса здесь все равно не будет: Российская Федерация была всегда скаредна в отношении такого рода больных.

При этом пациенты моментально узнают о появлении нового препарата. Потому что, к счастью, в стране есть продвинутые онкологи и гематологи, которые держат эту проблему в поле своего внимания. Они говорят пациентам: посмотрите появился хороший препарат, клиническая эффективность доказана, он зарегистрирован в Соединенных Штатах и Европе, а у нас пока нет. То есть первая проблема всегда возникает с регистрацией. Вы, наверное, помните истории, когда, например, больные с муковисцидозом были лишены доступа к оригинальным антибиотикам. Потом была группа детей с эпилепсией, родители которых из-за границы получали психотропные противосудорожные препараты и их арестовывала наша доблестная таможня.

Эту проблему надо решать системно. Уж если мы по Конституции социальное государство, значит сегодня медицинский блок правительства должен четко отслеживать выход на рынок новых препаратов и сразу мгновенно оценивать спрос на него, то есть понимать сколько у нас таких больных есть. Сегодня совместно с Минздравом уже составляется регистр инвалидов, людей с хроническими заболеваниями, которые находятся на пожизненной терапии разными препаратами. И как только определен спрос и оценены наши материальные возможности, надо не ждать пока производитель придет и зарегистрирует лекарство в нашей стране, а активно предлагать производителю регистрировать эти препараты. Оговаривать компромиссную цену, создавать производителям условия, чтобы этот препарат появился как можно скорей и был внесен в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Вот в этом будущее, мне кажется. Власть должна дать людям эту доступную и качественную медицину.