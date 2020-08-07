В Казахстане наблюдается реальное улучшение эпидемиологической ситуации

Фото с сайта https://www.coronavirus2020.kz/ru

Республика Казахстан успешно преодолела напугавшую многих июльскую вспышку коронавируса, когда больницы были переполнены пациентами, телефоны скорой помощи буквально разрывались от сигналов граждан о симптомах болезни, а паникёры строили апокалиптические прогнозы. Вторая волна пандемии отступила благодаря взвешенным и решительным действиям властей, в том числе возобновлению и продлению карантина, а также подвижническому труду медиков. Ситуация взята под контроль. К настоящему моменту в Казахстане зарегистрировано 92 662 случая заражением коронавирусной инфекцией, почти 70% заболевших выздоровели, загруженность стационаров сократилась до 35%, прирост заболеваемости не превышает 1,2% в сутки.

«Если бы наши стационары были полны или переполнены, то можно было бы говорить о критической ситуации. Но сейчас мы видим 35% заполняемости коек, с учётом всех пациентов, мы можем констатировать, что эти данные объективные, прозрачные, и, самое главное, система их обеспечивает коечным местом и лекарствами. Это важно, что система не только обеспечивает, но и имеет запас прочности на 70%. Если сравните с ситуацией 2-3-недельной давности и ажиотаж, когда не могли лечь в стационары и искали лекарства массово, социальные сети были переполнены различными комментариями, и сейчас – вы увидите, что реальное улучшение показателей есть. Не идеальная ситуация, но положительные сдвиги видим и надеемся, что динамика сохранится», - заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

Регионами-чемпионами по отражению пандемии стали Западно-Казахстанская, Алматинская, Туркестанская, Костанайская, Акмолинская и Мангистауская области. Внушает оптимизм и положение дел в столице Казахстана, где выздоровело 73% заразившихся жителей, а количество тревожных звонков с жалобами на симптомы Covid-19 по сравнению с июлем сократилось в 10 раз.

Страна подходит к «гриппозному сезону» во всеоружии

Сегодня принципиальная задача властей Республики Казахстан состоит в том, чтобы в ситуации, когда пик второй волны пандемии пройден, количество заболевших оставалось «в прежних берегах». Особенно с учётом того, что по сравнению с весенним карантином нынешние меры предосторожности достаточно либеральные: гражданам разрешены прогулки небольшими группами, посещение кафе и ресторанов на открытом воздухе и многое другое, чего они были лишены во время весеннего карантина.

Правительство страны проводит разъяснительную кампанию, призванную мотивировать казахстанцев соблюдать санитарные нормы и карантинные требования. Настаивая на их соблюдении, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин напоминает, что новый всплеск пандемии зафиксирован уже в 126 странах мира.

Фото с сайта https://www.coronavirus2020.kz/ru

А ещё не за горами осень – «самое гриппозное время», как подчёркивала героиня культового фильма «Покровские ворота» Людочка. К осеннему сезону Казахстан готовится особо тщательно, в случае явных признаков ухудшения ситуации правительство может принять дополнительные санитарно-ограничительные меры, о чем заранее предупреждает граждан.

Стратегию подготовки к осеннему обострению простудных заболеваний в Казахстане можно назвать «борьбой на опережение». Министерство здравоохранения проведёт плановую вакцинацию от гриппа. Приведены в «боевую готовность» имеющиеся и резервные места в больницах, коечный фонд увеличен с 30,4 тыс. до 49,7. тыс. Пополняется оборудование, необходимое для ПЦР-тестирования (сегодня лаборатории в состоянии ежесуточно проводить 32 тыс. ПЦР-тестов в сутки, к началу сентября их количество будет увеличено до 64 тысяч).

Для аптечных сетей и складов закупаются необходимые объёмы лекарств, медицинские учреждения пополняют свои запасы средств индивидуальной защиты. Расширен список препаратов, рекомендованных для лечения опасных видов пневмонии и коронавируса, регионы страны запасаются аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и кислородными концентратами. В настоящий момент на вооружении инфекционных и провизорных стационаров Казахстана имеется около 2 тыс. аппаратов ИВЛ, медицинское ведомство страны планирует закупить ещё свыше 4 тыс. единиц, а также подключить более 20 тыс. койкомест к кислородным аппаратам и более 6 тыс. точек - к кислородным концентратам.

Для оказания помощи больным на дому в амбулаторных учреждениях создано 2 962 бригад первичной медико-санитарной помощи, к осени их число планируют довести 3 500. На 16% выросло число call-центров в поликлиниках.

Кабинет министров Казахстана дал поручение компании «СК-Фармация» закупить такое количество лекарственных препаратов, которое необходимо для создания двухмесячного запаса в розничной продаже и для лечения пациентов на дому.

В сельской местности создано порядка 1,5 тыс. мобильных медицинских бригад, этого достаточно для оперативной реакции на 94% обращений. Не менее важно оснастить региональную медицинскую инфраструктуру передвижными диагностическими комплексами и цифровыми рентген-аппаратами отечественного производства. Министерство здравоохранения и региональные власти отвечают также за своевременную доставку кислородных концентраторов и медицинских газов во все уголки страны, за организацию бесперебойного ПЦР-тестирования и работу лабораторий.

Учёные-испытатели

Выступая 17 июля на заседании Межправительственного Совета государств Евразийского экономического союза, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что Казахстан готов стать одной из первых стран, которая приобретёт российскую вакцину от коронавируса. Однако медики и учные Казахстана активно работают и над производством собственного противоядия новой болезни. К настоящему моменту казахстанская вакцина уже создана и прошла доклинические испытания на животных. Кроме того, ряд сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) вызвались испытать вакцину на себе, и на сегодняшний день у них не зафиксировано ни аллергии, ни повышения температуры, ни общего ухудшения состояния. В испытании вакцины участвуют её разработчики - учёные НИИПББ. «В результате проведённой вакцинации перед началом клинических исследований разработчики вакцины получают ценнейшую информацию о безопасности и иммуногенности вакцины при иммунизации населения РК в сравнении с результатами доклинических испытаний вакцины на лабораторных животных», - говорится в сообщении на сайте института.

Фото с сайта https://www.coronavirus2020.kz/ru

Доклинические испытания завершатся к концу августа, их результаты тщательно изучат специалисты Министерства здравоохранения.

В настоящий момент в испытаниях противовирусной вакцины участвуют в общей сложности 44 добровольца, не перенёсших Covid-19 и не имеющих в крови антител. Если их состояние останется таким же, как сегодня, то в сентябре в Казахстане стартует первая стадия более массовых клинических испытаний. На второй стадии количество добровольцев увеличится, уже сегодня в их ряды записалось порядка 200 граждан страны, готовых испытать вакцину повторно в октябре-декабре. Эти исследования проводятся в алматинских клиниках, в случае успеха изготовление иммунобиологических препаратов будет поставлено на конвейер завода при НИИПББ, чьи мощности позволяют ежегодно производить до 60 млн. доз вакцин.

Однако, как уже говорилось, Казахстан не только ведёт собственные разработки спасительной вакцины, но и готов воспользоваться зарубежным опытом. На недавнем заседании межведомственной комиссии Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел Республики Казахстан обсуждалась возможность заключения предварительных контрактов на приобретение вакцин, созданных в других странах, а также участие Казахстана в международной программе «COVAX Facility». Программа объединяет 75 стран, руководство которых заинтересовано, как говорится в сообщении, в том, чтобы «гарантировать быстрый и справедливый доступ жителей всего мира к вакцинам от Covid-19».