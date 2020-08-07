Учёные РАН: Нельзя просто прийти в поле и собрать пробы

Большая Норильская экспедиция стартовала от района ТЭЦ-3, где находится поврежденный резервуар.

Большая Норильская экспедиция стартовала от района ТЭЦ-3, где находится поврежденный резервуар. От него ученые спустились к ручью Безымянный и сразу же разбежались по разным точкам – у каждого из них свои задачи. Только в одном отряде по изучению наземных экосистем работают специалисты из 7-ми научных институтов – химики, биологи, почвоведы, зоологи и ботаники. Таких комплексных изысканий на Таймыре не проводилось очень давно, сообщил Николай Юркевич, руководитель полевого этапа БНЭ.

«Специалисты, которые непосредственно здесь работают - это в первую очередь «полевые» люди, ученые с большим опытом работ в тундре, лесостепях, горах и так далее. Они прекрасно ознакомлены с технологией пробоотбора. Это крайне важно, потому что, например, для отбора проб почвы нельзя применять противокомаринные репелленты – они влияют на показания, на то, что потом придет на прибор. Дают погрешность определённую. То есть просто так прийти в поле, что-то собрать, замерить крайне сложно», рассказал Юркевич.

Участники экспедиции отбирают образцы на множество анализов.

Юлия Глязнецова, старший научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН, подчеркнула: «Все результаты работы я пропускаю через себя с самого начала. От момента отбора проб (потому что практически все пробы отобраны лично мной на полевом этапе), и заканчивая получением результатов. Это очень интересно, когда твой труд выливается в какой-то научный отчет, научную статью. И надо сказать, многие результаты также внедряются в разных компаниях, на многочисленных объектах нефтегазового комплекса».

Участники экспедиции отбирают образцы на множество анализов. Чтобы результаты получились максимально точными и объективными, нужно строго соблюдать все правила и требования. В рюкзаке микробилога, например, в специальном кофре сотни маленьких стеклянных пробирок и стерильных шприцов. Сохранить их в целости задача не из простых, особенно когда нужно еще и перейти реку вброд или спуститься с холма сквозь заросли. Но этот груз самый ценный и хранят его очень бережно.

Чтобы результаты получились максимально точными и объективными, нужно строго соблюдать все правила.

«У нас в пробирках подготовлена стерильная питательная среда, в которую мы подсаживаем микроорганизмы. А уже там они будут находиться до прибытия в лабораторию», – объяснила старший научный сотрудник ИНГГ СО РАН Ирина Иванова.

За первую неделю экспедиции ученым из отряда «Наземные экосистемы» удалось обследовать обширную территорию, пройдя от ручья Безымянный по реке Далдыкан до места её впадения в реку Амбарная. Порой за день им приходилось идти 10-15 километров по лесотундре. По-другому добраться в эти места невозможно, не помогли даже трэколы – огромные шестиколесные вездеходы на шинах сверхнизкого давления. В итоге ученые даже перевыполнили свой недельный план. Благодаря теплой и сухой погоде они совершили две дальние заброски на вертолетах: на реку Тарея и в поселок Кресты, где сливаются Пясина и Дудыпта. После таких полетов ученые буквально валятся с ног от усталости. Но научный интерес все же перевешивает, заверил Алексей Еделев, старший научный сотрудник ИНГГ СО РАН:

«Я очень рад, что мне выпала возможность участвовать в таких забросках, ведь это уникальный и бесценный опыт для ученого. Я могу оценить состояние экосистемы на месте своими глазами. Точно знаю, как и где мы отбирали эти пробы. Это очень важно!»

Не менее трудная работа и у гидробиологов. Они тоже обследовали участок от ручья Безымянный до реки Амбарная. Цель отряда – изучить мелкие организмы и водоросли. Чтобы сохранить их в первозданном виде пробы нужно обработать и законсервировать. Иначе одни организмы могут погибнуть, а у других изменится численность и состав. Например, зообентос – червячки и личинки отбирают пинцетом из лотков с донными осадками. А фитопланктон процеживают через специальный фильтр. Процедура долгая и утомительная, вот и приходится засиживаться допоздна в лаборатории.

«В случае с бактериями, например, может измениться их состав. Потому что бактерии очень быстро делятся. А вот бентосные организмы могут уже погибнуть через сутки. И мы в этом случае получим совсем другую картину, чем та, что на самом деле была в реке», – объяснил руководитель отряда кандидат биологических наук старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Александр Толомеев.

Одним из результатов экспедиции будет построение 3D модели почвы и грунтов в районе ТЭЦ-3. Для этого геофизики сделали съемку местности георадаром и электротамографию. Такой метод позволяет заглянуть под землю на глубину до 30-ти метров и определить структуру почвы, а также наличие или отсутствие пустот и скоплений нефтепродуктов. Изучают и сами цистерны на территории топливного хранилища – на устойчивость и прочность конструкции. Это современная экспресс-методика. На полное обследования одного резервуара уходит всего один рабочий день, рассказал старший научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН Константин Федин.

Ученые обследовали обширную территорию от ручья Безымянный по реке Далдыкан до места её впадения в реку Амбарная.

«В основе метода эффект со стаканом. Известный оперный певец Шаляпин своим пением, силой своего голоса мог разбить стакан. То есть, он поднимал уровень звука до резонанса, и стакан просто лопался. Стакан, по сути, как цистерна. Я исследую акустические шумы. По приборам составляю частотно-амплитудную картину конструкции. И с помощью метода могу увидеть, например, где у бака тонкие стенки, плохо закреплены детали, даже где появилась ржавчина. Всё как на ладони!» – отметил специалист.

В конце первой недели к экспедиции присоединились ученые-мерзлотоведы. Начали они с термометрии – установили температурные датчики в нескольких скважинах от 5-ти до 15-ти метров. Всего же они планируют обследовать площадь порядка 30-50 кв. км. По итогам будет составлена подробная карта мерзлоты, сообщил заведующий Игарской геокриологической лабораторией Института мерзлотоведения СО РАН Сергей Сериков.

Ученым еще предстоят заброски на Карское море и поход на север озера Пясино.

«Были предположения, что потепление сильно повлияло на обстановку, и что идет деградация мерзлоты», – сказал Сериков. – «Но это только предположение. Поэтому мы приехали, чтобы дать геокриологическую оценку текущей ситуации».

Полевая часть работы продлится до конца августа. Ученым еще предстоят заброски на Карское море и поход на север озера Пясино. Результаты исследований РАН обещала представить в ноябре 2020 года. Детальное изучение экосреды территории позволит сформировать целостную картину антропогенных и природных изменений с целью выработки как конкретных рекомендаций, так и общей концепции хозяйствования промышленных организаций в Арктике в изменившихся условиях. Перейдите по ссылке, чтобы подключиться к звонку: https://calls.mail.ru/room/ed962944-8d9c-4a5d-a103-7063102d1c98