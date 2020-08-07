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Обломки разбросаны по всей полосе: В Индии при посадке разбился пассажирский самолет

На борту был 191 человек, есть жертвы
Алексей ОсиповАлексей ОсиповАлексейОсипов
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На борту, по предварительным данным, был 191 человек

На борту, по предварительным данным, был 191 человек

Фото: Twitter.com

Самолет индийской авиакомпании Air India Express, прибывший из Дубая, приземлился в аэропорту Каликут близ города Кожикоде, но по неизвестным пока причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В результате, передняя часть самолета практически полностью разрушена. Обломки самолета разбросаны по ВПП. Департамент гражданской авиации Индии уточнил, что на борту «Боинга-737» было 174 пассажира, включая 10 младенцев, 2 пилотов и 5 членов экипажа. Сообщается, что погибли трое, в том числе один из пилотов. Пострадали по меньшей мере 50 человек.

Обломки разбросаны по всей полосе

Обломки разбросаны по всей полосе

Фото: Twitter.com

По предварительной информации, одной из причин, приведших к трагедии, являются погодные условия: льет сильный дождь.

Самолет приземлился не с первого раза

Самолет приземлился не с первого раза

Наземные службы аэропорта Каликут и спасатели, прибывшие на место крушения, сообщили, что самолет развалился на две части. Все оставшиеся в живых пассажиры и члены экипажа эвакуированы. Те, кому потребовалась медицинская помощь, направлены в больницы. Вероятно, именно дождь способствовал тому, что самолет не загорелся, и это не привело к большему количеству жертв.

В Индии при посадке разбился пассажирский самолет

В Индии при посадке разбился пассажирский самолет

Фото: Twitter.com

Кожикоде (ранее называвшийся Каликут) – город в индийском штате Керала. Международный аэропорт сохранил название Каликут.

Последнее авиапроисшествие зафиксировано там в 2017 году, когда пассажирский самолет при посадке повредил посадочные маяки.

Это вторая по счету трагедия за день в штате Керала. Сегодня днем в округе Идукки в результате оползня погибли 13 человек.

В Генеральном консульстве Российской Федерации в Ченнаи, в консульский округ которого входил штат Керала, «КП» сообщили, что рейс Дубай-Кожикоде был вывозным: из ОАЭ на нем возвращались домой граждане Индии, не имевшие ранее возможности покинуть ОАЭ из-за эпидемии коронавируса. Это обстоятельство практически полностью исключает возможность попадания на этот рейс российских граждан. Однако, дипломаты перепроверяют эту информацию и находятся в постоянном контакте с властями штата.

чп