Протест «наоборот»

Депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

На волне собственных провокаций и скандалов КПРФ рискует существенно растерять электоральный багаж.

Корни гнева

Депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный и депутаты регионального Законодательного собрания Айрат Гибатдинов и Виталий Кузин хорошо известны в Ульяновске как крайне эксцентричные политики. По сообщениям местных СМИ, только за последний месяц на счету у коммунистов уже срыв процедуры сдачи подписей в городской избирательной комиссии, драка в здании городской думы и подбрасывание другим парламентариям рыбы на заседаниях регионального парламента, попытка «штурма» городской администрации, а также странные пожертвования в околопартийный фонд «Единой России».

Скандал в горизбиркоме

Сперва 24 июля в помещение городской избирательной комиссии (ГИК) на улице Кузнецова, дом 7, ворвались несколько членов КПРФ во главе с Гибатдиновым. Как вспоминают очевидцы происшествия, в ГИК в это время шла обычная процедура приема документов кандидатов в депутаты Ульяновской городской думы. Коммунисты ворвались в помещение, на повышенных тонах и грубо общались с членами избирательной комиссии, угрожали и мешали им работать. Кроме того, они без разрешения вели видеозапись в помещении избиркома, снимали как регистрируемых кандидатов, так и документы в помещении, в том числе бумаги, содержащие персональную информацию регистрируемых кандидатов, не предназначенную для третьих лиц. В результате скандальной выходки представителей КПРФ нормальная работа комиссии была сорвана, несколько десятков кандидатов не смогли вовремя пройти процедуру регистрации. В ГИК уже призвали правоохранительные органы разобраться в произошедшем и дать действиям членов КПРФ правовую оценку.

Драки, рыба, «голубки»

Затем 29 июля депутаты от КПРФ спровоцировали потасовку в заксобрании Ульяновской области. Как вспоминает лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, перед началом заседания члены КПРФ во главе с Гибатдиновым положили ему на стол дурно пахнущую рыбу. Сурайкин завернул ее в бумагу и попытался вернуть коммунистам, но Гибатдинов швырнул ее обратно в парламентария. Кроме того, депутаты от КПРФ повесили прямо в зале заседаний коллаж с портретами губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и Сурайкина и подписью «голубки». В ответ на попытки снять плакат представители КПРФ, по словам руководителя «Коммунистов России», повели себя «как молодежная ОПГ» и устроили драку.

Страх и ненависть в Ульяновске

Спустя несколько дней Куринный, Гибатдинов, Кузин и еще трое неизвестных в масках попыталась ворваться в здание городской администрации Ульяновска, сломав решетки на входе. Сотрудники администрации вызвали полицейских. Мотивы этого странного поступка представителей КПРФ до сих пор не выяснены. Никаких политических требований ни до, ни после начала «штурма» Куринный, Гибатдинов, Кузин не выдвигали.

Странные пожертвования

На этой неделе стало известно еще об одной провокации. В Ульяновский фонд поддержки региональных проектов (УФПРП), связанный с «Единой Россией», пришли пожертвования от членов КПРФ на сумму 300 тысяч рублей. Примерно 100 тыс. руб. пожертвовал УФПРП активный член региональной организации КПРФ Наири Чатинян, еще около 200 тыс. руб. поступили от супруги коммуниста Гибатдинова. Хотя смысл провокации непонятен, учитывая, что все пожертвования делаются сугубо добровольно, и каждый гражданин имеет право финансово поддерживать близкие ему легальные политические силы, если захочет. Ульяновские «единороссы» подчеркнули, что денег ни у кого никогда не вымогали. Если коммунисты вдруг «ошиблись адресом», они готовы вернуть их пожертвования в полном объеме и по первому требованию.

Политолог Александр Кынев уверен, что подобное поведение коммунистов свидетельствует об определенном кризисе идей и застое внутри КПРФ. По крайней мере, в отдельных регионах, в частности, в Ульяновской области. Вместо серьезной дискуссии и грамотного подбора кадров, все сводится к информационному эпатажу. Один из самых главных врагов политика – разочарование после необоснованных обещаний. Можно добиться быстрого успеха на «хайпе» и негативной риторике, но мало кто может потом предъявить реальные достижения, приходиться оправдываться и катиться назад. Отвечать за несделанное или просто критиковать, когда свободен от обязательств – как говорится, почувствуйте разницу. Мне кажется, что КПРФ в Ульяновской области сейчас как раз столкнулась с эффектом завышенных ожиданий, которому не смогла должным образом ответить, так как не была к нему объективно готова».

Эксперт полагает, что КПРФ утрачивает голоса избирателей. «Раздраженные и разочарованные люди могут пойдут к кому-то другому. «Большой вопрос, кому эти голоса уйдут», - говорит Кынев.

Во многом с ним согласен и политический психолог Петр Бычков. Эксперт отмечает, что в кризисной ситуации КПРФ оказалась не готова предлагать реальную помощь населению и брать на себя ответственность за реальные общественно полезные инициативы. Мало того, что это крайне затратно и не факт, что конвертируется в реальные голоса избирателей, так еще и сказало бы о консолидации с ЕР и ОНФ, активно включившимися в волонтерское движение и программу помощи населению. Еще одна проблема – у КПРФ не хватает сил грамотно подходить к кадровому вопросу. В этом году в 5-ти регионах до выборов не были допущены коммунисты именно из-за одиозности и ошибок кандидатов. В такой ситуации, да еще за год до думской кампании, остается продолжать делать ставку на скандал, эпатаж и агрессивное поведение в расчете на протестное настроение. Но это тот случай, когда протест, скорее, обернется против КПРФ, за которую здравомыслящее население просто не рискнет голосовать. А люди могут потянуться к чему-то понятному, как ни парадоксально, но к той же президентской партии, не исключаю», - говорит Бычков.

Кроме того, он предполагает, что странное, на первый взгляд, поведение членов КПРФ может иметь более серьезные причины, связанные с «эмоциональным и психологическим состоянием конкретных персон».

«Насколько мне известно, это достаточно давние игроки на местной политической арене, вполне возможно, что со временем у них возникло ощущение абсолютной безнаказанности. Господин Куринный имеет статус депутата ГД и в регионе, безусловно, так сказать, чувствует себя в некотором смысле «звездой», - полагает он.

«Сейчас в поведении этих политических персон наблюдается истерия. И ключевой фактор здесь, скорее, не ближайший ЕДГ, а грядущие выборы в Госдуму, с которыми все очень неоднозначно, - считает Петр Бычков. Взят тренд - работать на упоминаемость всеми доступными методами. Но это довольно опрометчиво в случае с КПРФ, поскольку скорее, характеризует несистемщиков или представителей шоу-бизнеса. Настолько жестко хайповать в контексте политических амбиций парламентской партии крайне рискованно. Поведение этих депутатов от КПРФ вызывает вопросы в их профессиональной адекватности и в принципе в психологической стабильности. Причем не у экспертного сообщества, а у их же избирателей».

Впрочем, сомнения начали возникать и внутри самой партийной ячейки. Например, в начале этого года из КПРФ вышли сразу четверо депутатов Димитровградской думы Алексей Воскресенский, Степан Лукоянчев, Александр Чайко и Игорь Куденко. В ответ вышестоящие коммунисты в «грубой форме» пообещали им «доставить проблемы». В связи с этим Лукоянчев даже направил заявление прокурору Димитровграда Игорю Силантьеву с просьбой проверить действия трех бывших коллег по фракции КПРФ. По словам Лукоянчева, один из них Сергей Крючков приезжал к нему домой и требовал отозвать заявление о выходе из фракции КПРФ, угрожая с помощью административного давления лишить работы и источников дохода.

Выборы в сентябре

Напомним, в Ульяновской области на выборы в городскую думу Ульяновска VI созыва выдвинули свои кандидатуры 380 человек. Из них 294 представляют партии, остальные - самовыдвиженцы. Всего в парламенте столицы региона планируется заместить 40 мест. По данным ГИК, по состоянию на 2 августа, уже зарегистрированы 108 кандидатов. В настоящее время продолжается проверка подписных листов.На довыборы в Димитровградскую думу сейчас зарегистрированы 11 кандидатов из 30 выдвинувших свои кандидатуры.