Изуродованный пластикой живой Кен Родриго Алвес в бесстыжем купальнике поразил своим видом

Родриго Алвес Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бразилец Родриго Алвес потратил на свое преображение более 48 миллионов рублей. Мужчина мечтал выглядеть как кукла Кен. Однако в процессе передумал и превратился в живую Барби. На днях он нарядился в купальник и показал свою фигуру.

Родриго Альвес несколько месяцев назад заявил, что теперь он женщина по имени Джессика. Теперь блог бразильянка - это целый парад мод. Мужчина устраивает многочисленные фотосессии у бассейна. Для съемок он наряжается в бесстыжие купальники и мини-бикини, демонстрируя пышные формы. Чаще всего модные луки Родриго дополняет туфлями на высоком каблуке

Чтобы обрести фигуру мечты, он потратил целое состояние. Одно лишь увеличение груди вылетело в копеечку. Мужчина также сделал инъекции в ноги за 3,4 миллиона ублей. Кроме того, ему пришлось удалить искусственные кадык и нарастить округлившийся животик.

Алвес летала в Бразилию на процедуру по увеличению бедер, как у Ким Кардашьян. "Я хочу быть роковой женщиной с формами", - откровенничает изуродованный пластикой Родриго. Его совершенно не печалит практически отсутствие носа и глаз. По его признанию, он счастлива, как никогда ранее.

Отметим, с 2004 года Родриго Алвес подвергся десяткам ластических операций, делал липосакцию и инъекции ботокса. В 2016 году мужчина попал в больницу из-за некроза, вызванного неудачной операцией по изменению формы носа. После инцидента он поклялся больше не прибегать к пластической хирургии и застраховал свое тело на баснословную сумму. Правда, через год не выдержал и вновь взялся за старое.

Человек-кукла прекращать манипуляции со своим телом не собирается. Родриго планирует остановить старение и выглядеть вечно молодым. Уже сейчас он делает себе инъекции со стволовыми клетками.