Оппозиция в Минске отомстила Цоем за арест храброго ди-джея

Белорусская оппозиция решила отомстить Фото: REUTERS

После задержания в четверг в Минске ди-джея детского праздника у кинотеатра «Украина» - он поставил собравшимся здесь оппозиционерам песню Цоя «Перемен требуют наши сердца» (и получил 10 суток ареста), белорусская оппозиция решила отомстить.

В знак солидарности с пленником, горожане в соцсетях договорились приехать на своих машинах или такси ровно в 19.00 на проспект Независимости и включить погромче Цоя. И сигналить, и махать белыми браслетами (как в России времен Болотной площади – цвет белорусского протеста тоже белый).

И у них неплохо получилось. Цой вперемешку с гудением долго стоял над городом, демонстрируя изобретательность белорусов и бескрайние возможности соцсетей в организации чего угодно...