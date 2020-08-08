Химки - ЦСКА 8 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

ЦСКА сыграет против "Химок".
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Открытие футбольного сезона в России пройдет в Подмосковье. "Химки" примут на своем поле ЦСКА. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Химки - ЦСКА 8 августа 2020.
Статистика личных встреч Химки - ЦСКА 8 августа 2020
Команды играли между собой 6 раз. 4 победы у ЦСКА, а еще 2 раза игры завершались вничью. Последний раз команды играли между собой 22 августа 2009 года - тогда ЦСКА победил 2:1 в Химках.
Прогнозы букмекеров на матч Химки - ЦСКА 8 августа 2020
Шансы ЦСКА на успех более предпочтительные.
Прогноз на матч Химки - ЦСКА 8 августа 2020
ЦСКА должен одержать победу в этой игре.
Составы команд на матч Химки - ЦСКА 8 августа 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча Химки - ЦСКА 8 августа 2020
Матч Химки - ЦСКА 8 августа 2020 года в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Химки - ЦСКА 8 августа 2020
Прямую видеотрансляцию матча Химки - ЦСКА можно будет посмотреть с 16:00 на телеканале "Матч ТВ".
Трансляция матча Химки - ЦСКА 8 августа 2020
Трансляция матча Химки - ЦСКА пройдет 8 августа и начнется в 16:00 на телеканале "Матч ТВ".