Химки - ЦСКА 8 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

ЦСКА сыграет против "Химок". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Открытие футбольного сезона в России пройдет в Подмосковье. "Химки" примут на своем поле ЦСКА. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Химки - ЦСКА 8 августа 2020.

Статистика личных встреч Химки - ЦСКА 8 августа 2020

Команды играли между собой 6 раз. 4 победы у ЦСКА, а еще 2 раза игры завершались вничью. Последний раз команды играли между собой 22 августа 2009 года - тогда ЦСКА победил 2:1 в Химках.

Прогнозы букмекеров на матч Химки - ЦСКА 8 августа 2020

Шансы ЦСКА на успех более предпочтительные.

Прогноз на матч Химки - ЦСКА 8 августа 2020

ЦСКА должен одержать победу в этой игре.

Составы команд на матч Химки - ЦСКА 8 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Химки - ЦСКА 8 августа 2020

Матч Химки - ЦСКА 8 августа 2020 года в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Химки - ЦСКА 8 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Химки - ЦСКА можно будет посмотреть с 16:00 на телеканале "Матч ТВ".

Трансляция матча Химки - ЦСКА 8 августа 2020

Трансляция матча Химки - ЦСКА пройдет 8 августа и начнется в 16:00 на телеканале "Матч ТВ".