Суперсезон и Суперкубок: «Зенит» взял третий трофей в этом году

Игроки "Зенита" качают главного тренера команды Сергея Семака. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

У болельщиков во всех странах есть увлекательная привычка гадать по Суперкубку, каким будет наступающий чемпионат. Судя по матчу, в котором чемпион и обладатель Кубка России «Зенит» с серебряным призером «Локомотивом» открывал новый сезон, нас ждет предсказуемая история. В ней наверняка кто-то попытается бросить команде из Санкт-Петербургу вызов, но будет обречен на провал. Причем «Зениту» для окончательной победы не понадобится даже включать максимальные обороты.

Да, еще одна примета сезона - Артем Дзюба продолжит забивать. Гол у капитана «Зенита» на 14-й минуте получился простой, но эффективный – как кувалда. Атака левым флангом, навес в голову Артему – 1:0. Но несмотря на примитивность обеим командам за весь первый тайм не удавалось создать хоть что-то сравнимое по опасности. У «Локомотива» все атаки развивались так академично, что навевали сон. Изредка Антон Миранчук пытался бодрить трибуны дальними ударами, но Кержаков-младший за свою карьеру видел выстрелы и пострашнее.

Еще одна примета сезона - Артем Дзюба продолжит забивать. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

«Зенит» в свою очередь, насмотревшись на бесплодные мучительные попытки соперника что-то придумать впереди, иногда бегал в контратаки. Причем здорово у команды Семака включались фланги: Дуглас Сантос и Караваев добегали до чужой штрафной, и оттуда опасно постреливали к воротам. Но самые опасные опасные моменты «Зенит» отложил до навала второго тайма. И там уже за «Локомотив» приходилось играть штанге.

Только поле этого серебряный призер чемпионата страны вспомнил, что вообще-то ему скоро играть в Лиге чемпионов, а сейчас неплохо бы и забивать. Но сумел создать только момент, отдаленно напоминающий пенальти. Но VAR промолчал. А потом «Зенит» раскатал такую образцовую атаку, что игрокам «Локо» оставалось только смотреть и аплодировать: разгон по правому флангу, перевод в центр и роскошный удар Оздоева рикошетом от перекладины – 2:0.

«Зенит» взял третий титул за 2020 год. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

И только тут «Локомотив» вспомнил, что он по идее – вторая по силе команда страны. А гол Чорлуки после углового подвесил неплохую интригу и обеспечил минут 20 эмоционального футбола. Тут и появились волны атак, опасные моменты и даже иллюзия, что «Локо» может сравнять. Но в целом «Зенит» выглядел намного увереннее серебряного призера. Пусть итоговый счет 2:1 оставляет ощущение интриги.

Ну а «Зенит» взял третий титул за 2020 год. И подтвердил, что Санкт-Петербург собирается править в российском футболе еще как минимум один сезон.