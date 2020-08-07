Михаил Боярский - о победе «Зенита» в Суперкубке: «И пусть злопыхатели прижмут языки»

Знаменитый болельщик «Зенита», актёр Михаил Боярский поделился с «Комсомолкой» радостью от победы любимой команды. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

«Зенит» - обладатель Суперкубка России 2020-го года. В матче за очередной трофей был повержен московский «Локомотив» - 2:1. Команда Сергея Семака выиграла в текущем году все турниры России: Российскую Премьер-Лигу, Кубок и Суперкубок страны. Также «Зенит» поквитался с «Локомотивом» за прошлогоднее поражение в Суперкубке. Тогда «железнодорожники» оказались сильнее команды с берегов Невы - 3:2.

Знаменитый болельщик «Зенита», актёр Михаил Боярский поделился с «Комсомолкой» радостью от победы любимой команды.

- Замечательно сыграли, Оздоев и Дзюба забили потрясающие голы. На мой взгляд, «Зенит» играл не на полную силу, не сто процентная отдача была. В конце матча Ригони мог и убежать. Хотя, от добра добра не ищут, а победителей не судят. «Зенит» выиграл всё, что только можно в этом сезоне. С этим нужно их поздравить: болельщиков, футболистов и тренеров, - отметил народный артист РСФСР.

Боярский также ответил на вопрос о важности этой победы для «Зенита». Многие эксперты отмечали, что Суперкубок - не самый престижный трофей для российских команд. Более того, за Суперкубком тянется шлейф суеверия: кто выигрывает Суперкубок, не побеждает в чемпионате в предстоящем сезоне.

- Не знаю, как для «Зенита», для болельщиков очень важна эта победа. Это придаёт серьёзный статус нашей команде. И пусть злопыхатели прижмут языки, —сказал Михаил Боярский. - Я не знаю насчёт приметы, она может отразиться на других командах. «Зениту» она не грозит.

Матч против «Локомотива» стал первым в футболке «Зенита» для звёздного новичка команды Деяна Ловрена, который недавно перешёл в стан сине-бело-голубых из «Ливерпуля». Боярский также оценил игру защитника.

- Судя по всему, он человек профессиональный. Должно пройти время, чтоб посмотреть, на что он способен. Ловрен с чистого листа играл. Он ещё не внутри команды.

В преддверии старта нового сезона, знаменитый болельщик «Зенита» поделился своими ожиданиями о выступлении команды.

- Никаких новых ожиданий, кроме как ожиданий побед «Зенита», пока нет. Есть все основания полагать, что «Зенит» не сбавит обороты и будет продолжать чемпионский марафон.