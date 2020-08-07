Умер легендарный тренер по плаванию Геннадий Турецкий

Геннадий Турецкий воспитал многих великих чемпионов Фото: фотохроника ТАСС.

На 72-м году скончался Геннадий Турецкий. Тот самый заслуженный тренер СССР и России, что воспитал великого пловца – Александра Попова. Причиной смерти легендарного специалиста стал обширный инсульт. Швейцарские врачи не успели спасти Турецкого.

Геннадий Турецкий воспитал многих великих чемпионов. Александр Попов под его руководством стал четырехкратным победителем Олимпийских игр. И именно Геннадий Геннадьевич переквалифицировал его из «спинистов» в вольный стиль. Но главным тренерским новаторством Турецкого стала идея плыть спринтерам вторую часть дистанции быстрее, чем первую. Так его Попов стал величайшим пловцов своей эпохи.

Еще одним козырем Турецкого были специальные плавательные комбинезоны. Именно он в 2000 году разработал для австралийца Яна Торпа первый гидрокостюм, и открыл гонку вооружений в бассейне. Торп стал в этих костюмах пятикратным олимпийским чемпионом. Но когда комбинезоны запретили, Геннадий Турецкий с большим воодушевлением воспринял это решение. «Я – тренер, а не механик», - любил повторять он.

С 1992 года Геннадий Турецкий работал в Австралии. И попал там в необычный допинговый скандал. В дом тренера забрались воры, и забрав ценные вещи добрались до подвала. Там они обнаружили сейф, и не сумев его быстро вскрыть прихватили с собой. Уже в лесу преступники взломали несгораемый шкафчик, нашли там золотые олимпийские медали Турецкого, но не осознав их ценности выкинули награды. Но в том же сейфе оказались шесть таблеток стероидов. Тренера заподозрили в использовании запрещенных препаратов, возмущение австралийских спортсменов было столько велико, что все обвинения сняли, и восстановили Турецкого во всех правах.

В последнее время Геннадий Турецкий был тренером сборную Швейцарии. И даже в свои 71 год оставался одним из самых востребованных специалистов в мире.