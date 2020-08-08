«Алло. Вам звонят из Банка. У вас сейчас снимают деньги»: Обороты телефонных и интернет-мошенников исчисляются миллиардами рублей

Закрывая одну фейк-компанию, преступники открывают сразу несколько новых Фото: Shutterstock

КОЛЛ-ЦЕНТР «НА НАРАХ»

«По какой статье сидите?» - так с недавних пор стало модно отвечать на СМС «из банка», в которых вас просят прислать секретный код своей кредитной карточки. То, что часть рынка телефонных мошенников составляют аферисты из мест не столь отдаленных, давно не секрет. Зеки даже в колониях умудряются разжиться мобильными телефонами и названивают свои жертвам с тревожными сообщениями о «подозрительных операциях».

Самый яркий пример – недавнее задержание в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве, где сидельцы умудрились организовать целый колл-центр! Задерживали, правда, не мошенников, а сотрудников СИЗО, которые за полгода натаскали за решетку мобильников и сим-карт – на 5 миллионов рублей. И еще на 7 миллионов зеки вложили в новую технику. Все девайсы хранились в тайниках, которые были выдолблены ложкой в деревянной мебели.

Старший оперуполномоченный оперативного отдела «Матросской тишины» Владислав Остапенко и инспектор отдела и надзора Сергей Войтко в ближайшее время смогут сами приобрести навыки резьбы по дереву. Впрочем, вряд ли их бывшие коллеги понесут им мобильные. А вот судьба участников самодеятельного колл-центра словно повисла в воздухе. Дисциплинарное наказание-то они понесут. Но будет ли следствие разбираться, кому они звонили, кого и на сколько успели «нагреть»? Вряд ли.

«Этим никто не заморачивается, возбудить дело - занимает полгода-год, - эмоционально объяснял мне знакомый из «органов». - А если и возбудят - приостановят через месяц за невозможностью установить виновных и все, спишут в архив. Мер прокурорского воздействия нет, а опера отписки дают на все, потому что у их руководства нет желания этим заниматься, а без желания руководства можно биться в стену лбом бесконечно».

По моей просьбе, Сергей (назовем его так, он – действующий сотрудник правоохранительных органов) классифицировал самые распространенные схемы обмана людей с реальными примерами из его надзорной практики.

КЛАССИЧЕСКИЙ — НАПУГАТЬ И ОБЧИСТИТЬ

Мошенник звонит жертве и под разными предлогами получает номер банковской карты и СМС-коды для перевода денег. Нередко преступники уговаривают человека пройти к банкомату и набрать комбинацию, которая, в итоге, приведет к списанию средств на счет афериста. Главное, что надо знать: никогда и никому не сообщайте информацию из СМС, кем бы ни представлялся собеседник.

«Вот, к примеру, дело Степана Р, - рассказывает Сергей. - Звонок по телефону, собеседник представляется сотрудником службы безопасности банка и сообщает, что кто-то пытается получить доступ к счету. Требует срочно перевести деньги на специальный защищенный счет. Мошенник вытянул из Степана Р. данные его банковской карты и СМС-коды для подтверждения переводов. Пенсионер лишился 990 тысяч рублей».

«ХОТИТЕ КОМПЕНСАЦИЮ? ПЛАТИТЕ!»

Звонящие представляются правоохранителями, сообщая, что расследуется дело о продаже поддельных БАДов. Жертву выбирают по базе данных покупателей этих БАДов. Аферистов якобы поймали, а покупателю положена компенсация. Называются головокружительные суммы - от 500 тысяч рублей и выше. Для достоверности мошенники оставляют свой номер и номера других «сотрудников силовых ведомств». Деньги можно получить, но надо заплатить налог - через системы быстрых переводов. Жертве могут звонить и «сотрудники ЦБ РФ», сообщив, что возникли проблемы с переводом денег и нужно оплатить обеспечительный платеж. Может позвонить даже «инкассатор» и сказать, что нужно оплатить доставку суммы. Деньги требуют до тех пор, пока потерпевший не откажется платить.

«Евгению С. звонивший представился сотрудником Следственного комитета, - вспоминает Сергей. – Он рассказал о задержании торговцев поддельными БАДами и сообщил, что потерпевшему положена компенсация — полтора миллиона рублей. С Евгением С. связывался «адвокат», «представитель ЦБ РФ», «служба инкассации» и другие подельники. Под предлогом оплаты налогов, комиссии за перевод, платы за оформление документов, услуг инкассации аферисты уговорили мужчину переводами через Почту России перечислить им более 1,4 миллиона рублей. Спустя год с момента преступления уголовное дело все еще не возбуждено, проводится доследственная проверка».

Речь идет о преступном рынке с оборотом в многие миллиарды рублей, причем похищенных не у организаций, а у простых людей Фото: Shutterstock

«ПОМОЖЕМ УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИЮ»

Этот способ набирает «популярность» в последнее время. Мошенники выбирают пожилых людей – до 1950 года рождения. Их обзванивают, предлагая прибавку к пенсии в размере 1500-2000 рублей в месяц. Главная их цель на первом этапе – заманить к себе в офис. Далее начинается агрессивная обработка, сразу 2-3 человека настойчиво рассказывают про возможность пассивного дохода от вклада, убеждая внести любую сумму. Затем они звонят жертве, убеждая, что можно получить еще больший доход. Выясняют, есть ли у старика депозиты в банках и уговаривают снять их, вложить все деньги в их организацию. Несколько месяцев могут даже выплачивать проценты (аферистам надо обработать как можно больше жертв). А через 3-6 месяцев организация просто исчезает...

Но и это не конец. Вкладчикам начинают звонить «юристы» и предлагать помощь в возвращении денег. Выманивают еще 100-300 тысяч рублей. И теперь пропадают уже окончательно.

«83-летней Екатерине М. позвонили из «Пенсионного Фонда» и сообщили, что могут содействовать в увеличении пенсии и пригласили в офис, - листает еще одно дело Сергей. – Там ей предложили внести деньги под проценты. Старушка передала им 1,2 миллиона рублей. Первые три месяца проценты исправно платились, но потом организация испарилась. После проведения проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а материал проверки отправлен в архив».

«СЫГРАЙТЕ НА БИРЖЕ! ВАМ СКАЗОЧНО ПОВЕЗЕТ...»

Все начинается со звонков с настойчивыми предложениями вложить деньги в торговлю ценными бумагами. Отдать деньги в управление, либо якобы получить доступ к биржевым торгам. Мошенники рисуют жертве отличную доходность, чтобы клиент втянулся в азарт и не боялся «поднимать ставки». Аппетит растет, а аферисты уже уговаривают жертву взять кредит в банке, чтобы вложить все в биржевые торги. Но итог один: деньги сгорели, но их будто бы еще можно спасти, надо только еще вложиться. Как и в схеме с займами, будут десятки причин, по которым вам надо расстаться с деньгами еще и еще.

«На инвесткомпанию «Titan500» Татьяна М. наткнулась в интернете, - рассказывает Сергей. – Ей предложили вложить деньги в биржу, обеспечив программой, через которую она «совершала сделки». Поначалу, вроде, удачно. И она поддалась на уговоры внести еще 200 тысяч. Потом пошли кредиты в разных банках - на 9,3 миллиона рублей. Снова уговоры повысить ставки. Татьяна закладывает квартиру за 7 миллионов. После чего инвесткомпания … конечно, исчезает. Сумма ущерба — 16.520.000 рублей! Заложенную квартиру заберет кредитор. По заявлению женщины проводится проверка, в ходе которой неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела».

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему мошенников не ловят

- У нас нет системного подхода к предотвращению и профилактике таких преступлений, - считает мой собеседник — сотрудник правоохранительных органов. - Заявления потерпевших, попадающие в райотделы полиции, рассматриваются месяцами и годами. Конечно же с соблюдением процессуальных сроков – просто раз в месяц выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменяется надзирающей прокуратурой. И так по кругу. А мошенников в реальности никто не ищет.

- Их все-таки можно поймать?

- Большинство подобных преступлений можно раскрыть в кратчайшие сроки после обращения, но волокита приводит к тому, что количество пострадавших множится кратно. Подразделения ОЭБиПК (Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, - ред.) загружены налоговыми преступлениями и корпоративными спорами. А работа по заявлениям граждан, не имеющих денег на юриста, который мог бы контролировать ход проверки, фактически отсутствует.

- И много аферисты зарабатывают на доверчивых гражданах?

- От сотен тысяч рублей, до нескольких миллионов. На каждой жертве. А в случае с инвествложениями хищения достигают десятков миллионов с одного пострадавшего! Речь идет о преступном рынке с оборотом в многие миллиарды рублей, причем похищенных не у организаций, а у простых людей! Вся это жульничество поставлено на конвейер. Закрывая одну фейк-компанию, преступники открывают сразу несколько новых. На обзвонах граждан работают целые нелегальные колл-центры. И этот вид преступности резко разрастается, потому что с ним не ведется системная борьба.

- А какой она должна быть?

- Во-первых, раскрытие таких афер должно стать одним из приоритетов. Исключить волокиту и затягивание проверок, сократив время от поступления обращения до возбуждения уголовного дела. Конечно, совсем идеально было бы создать спецуправления или отделы по борьбе с финансовым мошенничеством в отношении граждан, но это уже мечты.

- Во-вторых?

- Сейчас полностью отсутствует предупреждение подобных преступлений. В интернете полно информации о неблагонадежных организациях – инвесткомпаниях, финансовых пирамидах и тд. Но ее собирают энтузиасты. Государство же любые меры принимает только тогда, когда пострадавших - масса, сайты мошенников уже не работают, телефоны и офисы – закрыты. Но проверять эти конторки надо до того, как они растворились!

Для примера, сайты без лицензии букмекерских контор блокируются весьма оперативно. Можно так же быстро блокировать и телефонные номера, с которых звонят мошенники. Сейчас они пользуются одним номером неделями и месяцами! Хотя граждане все это время жалуются на аферистов правоохранителям, прокуратуре…

- Получить новый номер – не проблема…

- Постоянно меняющиеся номера скорее вызовут подозрение. А злоумышленники, вынужденные заключать все новые договора с оператором, регистрировать новые аккаунты и счета, оставляют больше следов-зацепок для следствия. В любом случае это осложняет процесс обмана людей.