Роналду забил в поединке против "Лиона". Фото: REUTERS

Вечером в пятницу в Турине был сыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019/2020. "Ювентус" 26 февраля этого года до карантина во Франции проиграл "Лиону" 0:1. Ответную встречу турнира ждали почти полгода. И для того, чтобы пройти дальше, итальянскому чемпиону последних лет нужна была только победа в игре на своем поле.

По-своему и по-особенному подготовился к поединку с "Лионом" и лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец, который в новый сезон вступает уже в статусе 35-летнего ветерана, за сутки до поединка показал свою новую прическу. Криштиану распрощался со своими кудряшками. Представ перед миром с обычной короткой "пацанской" стрижкой.

Старая прическа Роналду. Фото: REUTERS

Однако уже на 12-й минуте матча голландский лидер атак "Лиона" Мемефис Депай открыл счет в поединке. Судья назначил пенальти в ворота "Ювентуса" и лучший игрок французского клуба был точен, забив гол ударом "Паненки". 1:0 в этой игре по сумме двух встреч давали 2:0 в пользу "Лиона". "Ювентусу" предстояло забить еще три гола, чтобы пройти дальше в розыгрыше Лиги Чемпионов. И за дело взялся Роналду!

43-я минута поединка - в ворота "Лиона" уже поставили пенальти. И Роналду был беспощаден - забил гол, разведя мяч и вратаря по разным углам. А на 60-й минуте и вовсе "Ювентус" после удара португальца вышел вперед в счете - 2:1. Причем, никто не ждал, что Криштиану ударит. Он просто "на неожиданности" подловил вратаря "Лиона" Лопеша. Но 2:2 по сумме двух матчей оставляли "Ювентус" без Лиги Чемпионов. И Роналду принялся делать все что угодно, лишь бы забить третий гол. Он был нужен "Юве" как воздух.

Новая прическа Роналду в поединке против "Лиона" специально для Лиги Чемпионов. Фото: REUTERS

Все могло решиться в добавленное время. "Ювентус" получил право на штрафной, но Криштиану пробил мощно, но не забил. И как же "Лион" заликовал. Это было для них знаком грядущей победы. Оставалось только дотерпеть три минуты. И французская команда отстояла нужный результат.

Итог битвы "Юве" и "Лиона" - сенсация. Французы отправили на отдых Роналду и туринский клуб. "Лион" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.