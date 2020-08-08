Михаил Дегтярев: Я 5 августа подписал постановление, что все чиновники у нас летают эконом-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Дегтярев предложил отменить запрет хабаровским чиновникам летать в бизнес-классе. Его ввели при Фургале», - такая информация появилась накануне в некоторых СМИ.

...Когда в Москве была глубокая ночь, а в Хабаровске утро, я позвонил врио губернатора и попросил его прокомментировать информацию.

- Ну, это фейк чистой воды, - сказал Дегтярев. - Я 5 августа подписал постановление, что все чиновники летают эконом-классом - постановление № 333.

- Ага...

- Оно опубликовано. Это (имеется ввиду фейк. - А. Г.) - какая-то идеологическая диверсия.

- Понял - ну, вот мы ее, это самое (дезавуируем).

- 100-процентный фейк. Все чиновники продолжают летать эконом-классом.

Но они будут чаще летать - это моя позиция. Нужно бывать в Москве, отстаивать интересы края в федеральных министерствах.

За два года некоторые чиновники вообще ни разу не летали в Москву. Вот это неправильно.

И, результат - мы выпали из 15 государственных программ из 40 имеющихся...