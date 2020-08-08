Звезда «Ольги» Сергей Романович: Пересадил бороду, влез в долги, переехал в Турцию, отказался от съемок, но прервал профессиональный целибат ради заработка

Сергей Романович Фото: Александр ЧЕРНОВ

После трехлетней паузы сибирский актер Сергей Романович, принявший ислам и уехавший из России, снова вернулся в кино. Точнее, в сериал «Ольга», в котором он отказался сниматься в 2017 году из-за обилия откровенных сцен, где приходилось демонстрировать голый торс. Это противоречило новой религии Сергея. Но жизнь заставила — и Романович отчасти поступился принципами, вернувшись в развлекательный жанр телевидения. Правда, в «Ольге» он предстает упакованным в капюшон и джинсы. «КП» разбиралась, чем занимался актер последние три года в изоляции от родной страны, и как он пришел к исламу.

«Разбивал кулаки в кровь»

Этот улыбчивый и веселый парень начинал в кино с комедии «Ласковый май» 2009 года, где в 17 лет сыграл Юру Шатунова в одном из составов культовой советской группы.

В 17 лет Романович сыграл Юру Шатунова в одном из составов культовой советской группы Фото: кадр из фильма

Но как только он вырос и занялся спортом, сразу стал бесперебойно получать приглашения на роли шпаны и гопников («Чернобыль. Зона отчуждения», «Коробка», «Третья мировая»). И это вполне отвечало его характеру.

- В детстве, когда меня выгоняли из класса, я выходил и дубасил по стенам, разбивая кулаки в кровь, - не скрывает Романович. - Не мог сдерживать злость в себе.

Недавно актер разместил трогательный ролик, где он в 8 лет поет «Оранжевое настроение» группы «Чайф». Хоть текст маленький Сергей прочитал с запинками, но в обаянии и лучезарной улыбке ему не отказать. Задатки артистизма в нем были всегда.

После успеха в молодежном сериале «Чернобыль.Зона отчуждения», Сергей получил роль в «Ольге» — комедийном проекте ТНТ про непутевую семью Терентьевых, где всем верховодит харизматичная и одиозная мать, пытающаяся склеить осколки судеб своих близких. Романович снова сыграл гопника — Андрюху, который влюблен в дочь главной героини Аню (Ксения Суркова), и заделал ей, как они говорят, «бейбика». Именно два сезона в этом сериале и позволили Сергею скопить определенное количество денег и уйти впоследствии в затвор. В третьем сезоне актер играть отказался — его героя сценаристы сделали сбежавшим от семьи.

После успеха в сериале «Чернобыль.Зона отчуждения», Сергей получил роль в «Ольге» — комедийном проекте ТНТ Фото: кадр из фильма

«Близкие думали, что меня завербовали»

К исламу крещеный в православии уроженец Томска пришел через друга. Чеченец Шамиль познакомил Сергея с исламом: сначала Романович начал спорить про ислам с его братом, а потом, чтобы понимать, о чем спорит, начал изучать эту религию. И через некоторое время твердо решил стать мусульманином. Родители поначалу были напуганы.

- Работало стереотипное мышление, - вспоминает актер. - Мне пришлось преодолевать это. Близкие подумали, что меня завербовали. Сейчас я пойду убивать людей и так далее. Я объяснял, спорил, показывал и доказывал. Но люди упертые — трудно побороть шаблоны. Страх и предвзятость провоцирует то, что не изведано. Меня вызывали на встречу с деканом и мастером во ВГИК, проводили профилактические беседы, расспрашивали: «Что у тебя случилось? У тебя не радикальное течение?» Со временем ситуация урегулировалась. Люди видят, что я адекватный человек и ничем не отличаюсь от других. Никаких проблем.

Романович активно изучал Коран, молился и не пропускал намаз. На съемках все знали, что он серьезно относится к вере — подбирали соответствующее питание, отпускали по пятницам в мечеть, а в сериале «Ольга» в гостях у Терентьевых его герой поглощал халяльные сосиски.

Чтобы стать ближе к братьям по вере, даже пошел на радикальные изменения внешности — сделал операцию по пересадке волос. Но не борясь с облысением, а...чтобы завести пышную бороду. Совсем как у южан не вышло, однако со временем девственный подбородок актера наконец заколосился.

Совсем как у южан не вышло, однако со временем девственный подбородок актера наконец заколосился Фото: скриншот с видео

Потом актер, признававшийся в интервью, что прекрасно чувствует себя в Шри-Ланке и Лос-Анджелесе, решился на переезд. Но отправился не на солнечное побережье США, а в Саудовскую Аравию — одну из самых религиозных стран мира.

«Будь ненормальным. Будь собой»

Новость о том, что Романович вернулся в сериал «Ольга» зачем-то взбудоражила интернет. Хотя ничего особенного не случилось. Да, такое бывает: актеры уходят и приходят в проекты. Во-первых, продюсеры уговаривали Сергея сделать это уже несколько лет, каждый новый сезон «Ольги». Во-вторых, это предсказуемо — на что ему оставалось жить? Бизнес прогорел. Накоплений надолго не хватило, новых проектов или нет, или не те, что подходят. Ехать в Лондон красить подъезды, как Дмитрий Шаракоис, сыгравший Левина в «Интернах», Романович не готов. Вот и принял великодушно предложение создателей «Ольги». Правда, согласился лишь на несколько эпизодов — его герой пытается вернуться в семью, но там уже все укомплектовано, так что Андрюха отправляется восвояси.

Герой Романовича пытается вернуться в семью, но там уже все укомплектовано Фото: кадр из фильма

Сменив религию, жену, круг общения и место обитания (последние посты размещаются из Стамбула), Сергей активно занялся проповедью. Поскольку в мечети у него такой возможности нет, он стал нести благую весть через инстаграм.

Он пишет довольно объемные посты, организовывает тесты и записывает видеоролики, в которых без очевидной привязки к исламу выказывает жизненную философию и собственный взгляд на вещи.

Названия видеообращений говорят сами за себя: «Как стать счастливым», «Почему мы недовольны собой», «Как побороть лень». Актер подробно обсуждает с подписчиками, почему у некоторых людей в жизни нет цели, как сформировать позитивную самооценку, как отличить любовь от болезненной привязанности и честно подводит итоги.

- Последнии год получился крайне насыщенным, - написал в июле Романович. - Брак, ребенок, провал в одном бизнесе и долги на миллионов 10, жизнь и учеба в Медине (Саудовская Аравия), восхождение на Эльбрус вместе со своим отцом, выпуск и анонс собственной книги, открытие производства в Стамбуле, куча разных обучающих курсов, книг и новых знакомств. Кажется, в свои 28 (16 июля — Авт.) я войду без капли сожаления о прошедших 365 днях...

А еще Романович начал выпускать линию одежды под маркой Borz — в переводе с венгерского это барсук, а с чеченского — волк. Поскольку лучший друг актера Шамиль — из Чечни, несложно предположить, какой вариант правильный. Толстовки, футболки и худи позиционируются как «одежда для топовых блогеров, селебрити и бойцов ММА».

Несколько месяцев назад Романович, как три года назад его Андрюхой из «Ольги», стал отцом. О чем радостно и сообщил в инстаграме. Кто его нынешняя жена и как зовут ребенка — актер не разглашает. От брака с блогером и дизайнером Александрой Головковой у него детей нет.

- Если ты хочешь прожить яркую и насыщенную событиями жизнь - тебе придется стать «ненормальным», - считает Романович. - Возможно, бросить вуз, потому что ты не видишь в этом смысла ради своего будущего. Уйти с работы, если чувствуешь, что она тебя убивает. Переехать, если понимаешь, что тебе необходимо начать все с чистого листа. Покрасить волосы (хной)? Жениться, выйти замуж, если сердцем и разумом чувствуешь, что это «ТВОЙ» человек. «Твой», а не твоих «родных». Ну или, в конце концов, развестись, если в браке тебя унижают, не уважают, не любят, не заботятся и ты понимаешь, что это конец, но боишься общественного осуждения. Короче. Будь ненормальным. Будь собой.