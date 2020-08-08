Только бы мне не читать новостей - хотя бы до осени, что ли

Корреспондент «КП» перечитал газет с интернетом Фото: Евгения ГУСЕВА

Куда бы мне деться от этой жары... В какой водоём погрузиться... Уйти, укатиться в тартарары. Или утечь как водица. Разбиться, как ваза, на сорок частей. Зарыться в пшеничное поле...

Лишь бы, друзья, не читать новостей - хотя бы до осени, что ли.

Не изнывать от дурной тошноты, видя все эти подборки, которые пишут, съев наркоты, демоны, тролли и орки. Лишь бы не падать в комнате ниц, как шизик слетая с катушек от этих статей, заголовков и лиц, магнатов и их потаскушек. Лишь бы не лить себе в суп корвалол или другие растворы, глядя как судьи творят произвол, а с ними и все прокуроры.

А, может быть, вирус в устройстве моём? И я облажаться рискую?

Ефремов вчера ещё был за рулём, а утром уже ни в какую. Я зуб вам даю, что его адвокат по-доброму, с видом буддиста сказал, что Ефремов не виноват и нечего гнать на артиста.

Я морщусь болезненно, словно от мук, и рву свои космы клоками.

Куда бы мне только деть ноутбук?!. А, может, разбить кулаками?

Наверное, всё-таки я во хмелю.

Читаю, уняться не в силе: Кокорин с Мамаевым (нет, я не сплю!) хотят, чтобы им заплатили.

Мол, надо нюансики все понимать, читать хорошенько законы...

И, если без мата, то, блин, вашу мать, страна им должна миллионы.

Я плюнул в экран и за водкой пошёл, в глазах - неприязнь и суровость.

Вернулся и выпил. О, как хорошо!..

Но в Яндексе свежая новость. Он точно сведёт меня скоро с ума, как мир отмороженный этот (на нём уже негде ставить клейма).

Ну вот вам, пожалуйста. Препод. Хотя уже нет - он, скорее, б/у. (Не мент, не артист, не коллектор!..) Работал тихонько себе в МГУ.. Короче, обычный проректор. Но тут его взяли, мол, хватит, старик, разбойничать, грабить и шкодить.

(А он, вроде, денег у фирмы настриг и фирму хотел обанкротить).

Ну правда... Вот это проректор даёт... Народ оболванен пассажем... Все думали, препод в однушке живёт в Капотне какой-нибудь, скажем... С утра пьет кефир, включив твц. И сам весь как будто бы сельский...

А он... (тут без мата!)... живёт во дворце! Как принц, блин, и герцог Уэльский!..

Всё, хватит. Довольно. Ложусь на кровать. В блаженную из колыбелек.

Клянусь, что я больше не буду читать.

Я буду таращиться в телик. И, как идиотина, верить в добро.

И вижу вдруг вполоборота:

- Две станции скоро откроют в метро...

О Боже, спасибо! Хоть что-то.