Александр Адабашьян: «Пришел коронавирус, внешне похожий на морскую мину, и все планы посыпались»

10 августа художнику, сценаристу, актеру и режиссеру исполняется 75 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По традиции Александр Артемович будет отмечать день рождения в узком семейном кругу у себя на даче в подмосковной Загорянке.

- Я с детства свой день рождения широко не праздную, потому что это лето и каникулы, -сообщил нам Адабашьян. - Мои одноклассники, у которых день рождения был зимой или осенью, собирали большую компанию, почти весь класс. А летом дети традиционно отмечают свои дни рождения на даче с родителями и родственниками. Поэтому этот день не устаканился в моем сознании как праздник. Никакого запланированного веселья не будет и на этот раз. Но у меня такая команда (у Адабашьяна семеро внуков - Ред.), что не соскучишься. Четверо внуком сейчас с нами на даче на радость их родителям, которые получили возможность хоть перевести дух. Старший внук только что сдал ЕГЭ и это было напряженно. Но он получил 100 баллов по истории и собирается по этому профилю идти в вуз.

- Даже наличие внуков и вынужденная самоизоляция вряд ли заставили вас совершенно сидеть без дела. Вы, проявивший себя почти во всех кинематографических профессиях: сценарист, художник, актер, наверняка заняты каким-то новым проектом?

- С Анной Чернаковой мы написали сценарий по детским рассказам Михаила Зощенко «Леля и Минька». И даже сняли фильм: Анна – режиссёр, а я художник-постановщик, кроме того, традиционно сыграл в эпизоде. Эта картина должна была уже выйти в прокат. Но пришел коронавирус, внешне похожий на морскую мину. И все мои планы посыпались. Надеюсь, что премьера все-таки состоится осенью. Эта детско-подростковая история, и прокатная судьба ее незавидная. Поскольку детское кино у нас всегда было планово-убыточным. В нашем фильме снялись замечательные Роман Мадянов, Сергей Степанченко и прекрасные юные артисты. Кстати, взрослые актеры с удовольствием снимаются в детском кино. И даже были прецеденты, когда они работали бесплатно.

Кроме того, за время карантина мы с Аней Чернаковой написали еще один сценарий «Катя-Катя». Это истории двух девушек. Одна начинается в 1942-м году в Москве, а другая продолжается в наше время. Не хочется пересказывать сценарий, но благодаря обстоятельствам и силе судьбы обе истории, как и их героини, будут связаны друг с другом.

- Сегодня стало легче снимать кино по сравнению с тем временем, когда вы с Никитой Михалковым писали сценарии и работали на картинах «Пять вечеров», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова»?..

- Это совершенно два разных пути – нынешний и прошлый. Сегодня кинопроизводство целиком нацелено на прокат. А поскольку наш прокат давно принадлежит не нам и прокатную политику определяют наши американские партнеры, мы вынуждены жить по их правилам, когда хорошо то, что хорошо продается. Это касается всего. То, что приносит деньги, то и хорошо, пускай даже это порнография и насилие. У фильмов Тарантино бешеный успех: он придумал, как сделать смерть категорией комической. Это его ноу-хау. Раньше в таком ключе этой темы старались не касаться, поскольку существовали моральные границы. А сейчас их нет. Это даже не черный юмор, а совершенно новое изобретение, когда можно стебаться над чем угодно, и зрители готовы за это платить. Ничего табуированного не существует.

- Вы как-то рассказывали мне, как ваш пес вестхайленд терьер любил смотреть телевизор. Особенно, когда на экране появлялись вы – он вас в телевизоре узнавал.

- Гектор не только с любопытством наблюдал за мной в телевизоре, но и изучал по ящику весь животный мир вплоть до насекомых. Стоило появиться собаке, кошке или свинье, даже в анимационном исполнении, он уже был весь внимание. Реклама собачьего корма приводила его в восторг. Но, увы, Гектор умер. Сейчас у нас другая собака - норвич-терьер, которому всего лишь год. Он очень жизнерадостный, шустрый, всегда в прекрасном настроении. И совершенно равнодушен к телевизору.