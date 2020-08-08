Тіло, занурене в рідину: Украинским школьникам придется решать задачи по математике и химии со словарем

С 1 сентября русскоязычные школы в стране переходят на государственную мову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 сентября на Украине русскоязычные школы переходят на государственную мову. Такой закон был принят Верховной радой и подписан Порошенко в последние дни пребывания на посту главы государства. А Владимир Зеленский, ставший его сменщиков в кресле президента и обещавший перед выборами и в начале своей каденции отменить самые одиозные законы своего предшественника, в число которых вошел и закон о тотальной украинизации образования, это обещание не сдержал. Точно так же, как и другие.

Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский выступил с инициативой продлить переходный период для русскоязычных школ, которых на момент начала президентства Зеленского насчитывалось свыше 600, но эта инициатива не дошла даже до стадии голосования и была провалена еще на подступах к нему. Хотя, казалось бы, предложение вполне логичное, поскольку для школ с преподаванием на языках стран Евросоюза, в частности, венгерском, румынском, болгарском и т.д., такой переходный период существует и заканчивается лишь в 2023-м году. И не факт, что закончится, а не будет продлен. Но для русскоязычных никаких исключений нынешняя украинская власть делать не намерена.

Более того, как только инициатива Бужанского была озвучена, на Украине развернулась целая кампания против нее и ее автора. Фракции «Голос» и «ПЕС» (партия Европейская солидарность Петра Порошенко) устроили форменную истерику. Их, а не своего однопартийца поддержали и «соросята» из «Слуги народа», а возле Верховной рады моментально нарисовались протестующие пикетчики из числа «патриотов»-националистов. В результате в повестке последнего пленарного заседания украинского парламента инициатива Бужанского смогла занять лишь 32-ю позицию в повестке дня, и до него депутаты просто не дошли. Зато потом отправились на каникулы с чувством выполненного долга, наплевав на критику принятого их предшественниками закона со стороны Венецианской комиссии.

- Мы выиграли эту битву! «Слуги» не посмели принять русификаторский законопроект Бужанского, закрыли парламентскую сессию и ушли на каникулы до сентября. А это значит, что с 1 сентября 2020 года, как и планировалось, 200 тыс. учеников 5–11 классов переходят на обучение на украинском языке, - радовался депутат от партии Порошенко, экс-глава одиозного Института национальной памяти и упоротый русофоб Владимир Вятрович после несостоявшегося голосования по проекту Бужанского, который он посчитал «рукой Москвы». - Это часть гибридной войны, которую Москва и ее «пятая колонна» ведут на разных фронтах, атакуя наш язык, нашу культуру, наше информационное пространство.

В этой ситуации ученикам бывших русскоязычных школ на Украине остается только сочувствовать. Ведь речь идет не о каких-то стихах на ридной мове вроде: «Чому я не сокіл, чому не літаю». И даже не о переведенном на украинскую мову писавшего на русском языке Гоголе: «Чудовий Дніпро при тихій погоді, кли вільно і плавно мчить крізь ліси і гори повні води свої». Нет это все про математику, физику и тому подобные предметы.

- Сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на його кінцях (різниці потенціалів) і обернено пропорційна опору цього провідника, - это, например, закон Ома на мове. А закон Архимеда звучит еще интереснее. - На тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхуюча або підйомна сила, рівна вазі об'єму рідини або газу.

А вот еще: «Кут падіння дорівнює куту відбиття».

Среди националистов Украины популярно мнение, что, дескать, это не является проблемой, поскольку большинство населения, и дети в их числе, являются двуязычными. Но только не надо путать язык бытового общения, которым владеют, пусть и на уровне суржика, причем, не только на самой Украине, но и в российских приграничных с Незалежной областях, с языком, где требуются научные термины и определения. Ей-ей, очень многим детям придется решать задачки по физике или той же алгебре со словарем, чтобы сначала перевести формулировку в ту форму, которую они способны понять. Потому что все предшествующие годы они учились и получали задания на другом языке.

Такое вот «тіло, занурене в рідину»…

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