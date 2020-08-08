Работают круглые сутки: Как российские врачи и спасатели помогают разрушенному Бейруту

Спасители российского МЧС продолжают работать в Бейруте на разборе завалов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Спецкор «КП» Владимир Веленгурин, прилетевший в Ливан вместе с российскими спасателями, направленными в Ливан для помощи этой стране в ликвидации последствий чудовищного взрыва, сообщил в эфире Радио «КП», что один из российских расчетов МЧС достал из-под завалов тело еще одного погибшего:
- Спасители российского МЧС продолжают работать в Бейруте на разборе завалов. С каждым днем найти живых людей шансов становится все меньше и меньше. Работы ведутся круглосуточно.
С каждым днем найти живых людей шансов становится все меньше и меньше.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Я был на месте поисков. Служебные собаки кинологов подсказали, что в одном из мест под завалами есть люди. Работали в этом направлении и обнаружили одно тело погибшего.
Работы ведутся круглосуточно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Работать крайне сложно. Очень основательно было построено здание элеватора, очень много арматуры, бетон разлетелся, осталось железо, а оно как спираль.
Служебные собаки кинологов подсказали, что в одном из мест под завалами есть люди.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пройти невозможно, нагромождения очень осложняют работу, покороженную арматуру распиливают. Это основное направление работы сейчас и главная задача. Дабы потом можно было бы бульдозером расчистить подходы к тем пустотам, в которых, возможно, есть живые или погибшие.
Работать крайне сложно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Очень основательно было построено здание элеватора, очень много арматуры, бетон разлетелся, осталось железо, а оно как спираль.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пройти невозможно, нагромождения очень осложняют работу, покороженную арматуру распиливают.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С каждым днем найти живых людей шансов становится все меньше и меньше.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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