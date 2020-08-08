Работают круглые сутки: Как российские врачи и спасатели помогают разрушенному Бейруту

Спасители российского МЧС продолжают работать в Бейруте на разборе завалов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спецкор «КП» Владимир Веленгурин, прилетевший в Ливан вместе с российскими спасателями, направленными в Ливан для помощи этой стране в ликвидации последствий чудовищного взрыва, сообщил в эфире Радио «КП», что один из российских расчетов МЧС достал из-под завалов тело еще одного погибшего:

- Спасители российского МЧС продолжают работать в Бейруте на разборе завалов. С каждым днем найти живых людей шансов становится все меньше и меньше. Работы ведутся круглосуточно.

С каждым днем найти живых людей шансов становится все меньше и меньше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я был на месте поисков. Служебные собаки кинологов подсказали, что в одном из мест под завалами есть люди. Работали в этом направлении и обнаружили одно тело погибшего.

Работы ведутся круглосуточно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работать крайне сложно. Очень основательно было построено здание элеватора, очень много арматуры, бетон разлетелся, осталось железо, а оно как спираль.

Служебные собаки кинологов подсказали, что в одном из мест под завалами есть люди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пройти невозможно, нагромождения очень осложняют работу, покороженную арматуру распиливают. Это основное направление работы сейчас и главная задача. Дабы потом можно было бы бульдозером расчистить подходы к тем пустотам, в которых, возможно, есть живые или погибшие.

Работать крайне сложно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очень основательно было построено здание элеватора, очень много арматуры, бетон разлетелся, осталось железо, а оно как спираль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пройти невозможно, нагромождения очень осложняют работу, покороженную арматуру распиливают. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С каждым днем найти живых людей шансов становится все меньше и меньше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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