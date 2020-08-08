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Кто выбрасывает иконы в Москву-реку

Корреспондент «КП» побывал на борту уникального судна, которое чистит главную артерию столицы от мусора и достает редкие вещицы
Андрей АбрамовАндрей АбрамовАндрейАбрамов
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Корреспондент «КП» побывал на борту уникального судна, которое чистит главную артерию столицы от мусора и достает редкие вещицы

Корреспондент «КП» побывал на борту уникального судна, которое чистит главную артерию столицы от мусора и достает редкие вещицы

Фото: Андрей АБРАМОВ

Возможно, вы иногда их видели - небольшие кораблки, рассекающие по Москва-реке в поисках мусора. Коммунальный флот чистит реку каждый день, пока есть навигация. Сегодня в смену на судно-мусоросборщик, отплывающего от базы «Мосводостока», заступил корреспондент «Комсомольской правды».

Судно МС-1 на пристани «Мосводостока».

Судно МС-1 на пристани «Мосводостока».

Фото: Андрей АБРАМОВ

ЦЕННЫЙ МУСОР

Боевым судам ВМФ дают грозные имена: «Бойкий», «Молния», «Варяг». А наш корабль ходит под бесславной аббревиатурой МС-1 - мусоросборщик. В рубке - усатый капитан. Юрий Волков. Когда-то он выучился в техникуме на судового механика. Пошел работать на прогулочный трамвайчик. Вспоминает юность и фактурные морщинки на лбу разглаживаются:

- Время было золотое! Молодой, стройный, в форме. Вокруг девчонки-туристки, заглядываются на тебя. Потом в армию забрали… Я переживал: такую работу потерял! Служил во внутренних войсках. У них в распоряжении был катер - так меня сразу туда.

Капитан Юрий Николаевич.

Капитан Юрий Николаевич.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Из армии вернулся в 1979 году и пошел в коммунальный флот. Сначала матросом, потом помощником капитана и наконец дорос до капитана. Тогда он ходил на шаланде, которая занимается дноуглублением. А ровно 20 лет назад поднялся на борт МС-1.

Корреспондент «КП» в интерьере рубки.

Корреспондент «КП» в интерьере рубки.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Интерьер корабля без преувеличения можно назвать эклектичным: на диване в рубке плед со львом, лежат ковры, расставлены детские игрушки, искусственное дерево. Из угла взирает Казанская Божья Матерь. Лики Богородицы и других святых можно встретить по всему кораблю.

Детали интерьера вызывают много вопросов, но ответ на все один: «Достали из реки!».

Детали интерьера вызывают много вопросов, но ответ на все один: «Достали из реки!».

Фото: Андрей АБРАМОВ

- Все игрушки, как и иконы мы из Москва-реки выловили. Не будешь же их выбрасывать! Вот и берем на борт. Я слышал поверье, что если кто-то хочет избавиться от иконы, то нужно ее на воду пустить, - рассказывает капитан.

Стопка банковских карт, выловленных мусоросборщиком. Вернуть готовы по первому требованию.

Стопка банковских карт, выловленных мусоросборщиком. Вернуть готовы по первому требованию.

Фото: Андрей АБРАМОВ

У штурвала лежит стопка банковских карт. Это все тоже добыча мусоросборщика. Экипаж говорит, что никто из владельцев утопленных кредиток никогда не обращался за карточкой.

- Лет десять назад матрос выловил из воды 5000 рублей! - говорит Юрий. - А вот драгоценностей ни разу не находили. А еще однажды нашли паспорт иностранца. Так он к нам с милицией приехал, нас всех опрашивали, будто это мы похитили.

Гигантский мусорный контейнер на пристани, куда суда выгружают «добычу».

Гигантский мусорный контейнер на пристани, куда суда выгружают «добычу».

Фото: Андрей АБРАМОВ

МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ЗА КОРАБЛЬ

Судно прижимается к набережной - вдоль склона больше всего мусора. Его приносит течение. Грязную лепту вносят отдыхающие: среди водорослей и палок обязательно плавают пластиковые бутылки. МС-1 слишком близко подошел к берегу и сел на мель. Вдоль склонов Москвы-реки не глубже 30 см, тогда как корпус судна уходит под воду почти на один метр.

Наш корабль сел на мель. Капитан запрашивает поддержку у речного трамвайчика, который мчится навстречу.

Наш корабль сел на мель. Капитан запрашивает поддержку у речного трамвайчика, который мчится навстречу.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Навстречу мчит речной трамвайчик. Юрий Николаевич по рации приветствует капитана «Москва-1». Просит подсобить. Я думал, нас на буксир возьмут. А вот и нет! Судно, которое до этого шло на тихом ходе, со свистом набирает скорость и проносится в 30 метрах от нас. Идет мощная волна, она раскачивает МС-1 и позволяет сойти с мели.

Это ковш, который опускается в воду и собирает крупный мусор. Затем он поднимается и пересыпает все в контейнер.

Это ковш, который опускается в воду и собирает крупный мусор. Затем он поднимается и пересыпает все в контейнер.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Чистить реку начинают в конце марта, когда сходит лед. Конец сезона - поздней осенью. Зимой экипаж занимается ремонтом судов. Некоторые уходят на снеготаялки. (Это большие установки, в которые зимой укладывают убранный с улиц города снег и растапливают, - Авт.).

МС-1 и еще два таких же судна спустили на воду в 1998 году на Московском судостроительном заводе. (До этого реку тоже убирали, - говорит Волков, - но не так тщательно). Каждый получил номер 1, 2 и 3. Первый и тройка сегодня у «Мосводостока», а второй у «Канала имени Москвы» на Севере.

На пристани есть и более мобильные катера-нефтесборщики.

На пристани есть и более мобильные катера-нефтесборщики.

Фото: Андрей АБРАМОВ

- Разговоры ходили, что почти миллион долларов за каждый заплатили. А почему нет? - рассуждает капитан.

Еще на пристани есть несколько катеров - они более мобильны и могут собирать нефтепродукты.

Матросы скидывают в ковш сачками мусор, который норовит уйти.

Матросы скидывают в ковш сачками мусор, который норовит уйти.

Фото: Андрей АБРАМОВ

НЕ УЙДЕТ НИ ОДНА БУТЫЛКА

Каждые пять лет корабль отправляют на судоремонт. Их вытаскивают на берег, осматривают корпус, винты. Меняют детали, закрывают свищи.

Над судном реет флаг.

Над судном реет флаг.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Идем на малой скорости, беседуем. Время от времени капитан хватается за бинокль, высматривает мусор на водной глади. Экипаж - чистюли: охотятся за каждой бутылкой. Впереди корабля есть гигантский ковш, который зачерпывает хлам. Рядом встают матросы с сачками: длинная палка на конце которой защитные решетки вентилятора. Ткань быстро рвется, а эта конструкция надежная.

Есть каюта, в которой можно пообедать. Обратите внимание, что и здесь на стенах иконы — все выловлены.

Есть каюта, в которой можно пообедать. Обратите внимание, что и здесь на стенах иконы — все выловлены.

Фото: Андрей АБРАМОВ

- Не хотелось мусоросборщик сменить на что-нибудь?

- На лайнер? - усмехается капитан. - Да старый уже я…

Так выглядит рубка снаружи.

Так выглядит рубка снаружи.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Реку убирают каждый день - водные мусоросборщики работают, как дворники во дворах. Рабочая смена длится 12 часов, график два дня через два. МС-1 убирает участок от Крымского моста (парк Горького) до Бесединского моста (Капотня). Там, в Капотне, и прощаемся. Кораблик делает разворот и в обратный путь. Город большой. Людей много. Пластик, бумага и другая всякая всячина снова летят в воду. Так что работы невпроворот.

Манипулятор нужен, чтобы утрамбовать собранный мусор на корабле и затем перенести его в контейнер на берегу.

Манипулятор нужен, чтобы утрамбовать собранный мусор на корабле и затем перенести его в контейнер на берегу.

Фото: Андрей АБРАМОВ

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