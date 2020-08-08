Кто выбрасывает иконы в Москву-реку

Корреспондент «КП» побывал на борту уникального судна, которое чистит главную артерию столицы от мусора и достает редкие вещицы Фото: Андрей АБРАМОВ

Возможно, вы иногда их видели - небольшие кораблки, рассекающие по Москва-реке в поисках мусора. Коммунальный флот чистит реку каждый день, пока есть навигация. Сегодня в смену на судно-мусоросборщик, отплывающего от базы «Мосводостока», заступил корреспондент «Комсомольской правды».

Судно МС-1 на пристани «Мосводостока». Фото: Андрей АБРАМОВ

ЦЕННЫЙ МУСОР

Боевым судам ВМФ дают грозные имена: «Бойкий», «Молния», «Варяг». А наш корабль ходит под бесславной аббревиатурой МС-1 - мусоросборщик. В рубке - усатый капитан. Юрий Волков. Когда-то он выучился в техникуме на судового механика. Пошел работать на прогулочный трамвайчик. Вспоминает юность и фактурные морщинки на лбу разглаживаются:

- Время было золотое! Молодой, стройный, в форме. Вокруг девчонки-туристки, заглядываются на тебя. Потом в армию забрали… Я переживал: такую работу потерял! Служил во внутренних войсках. У них в распоряжении был катер - так меня сразу туда.

Капитан Юрий Николаевич. Фото: Андрей АБРАМОВ

Из армии вернулся в 1979 году и пошел в коммунальный флот. Сначала матросом, потом помощником капитана и наконец дорос до капитана. Тогда он ходил на шаланде, которая занимается дноуглублением. А ровно 20 лет назад поднялся на борт МС-1.

Корреспондент «КП» в интерьере рубки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Интерьер корабля без преувеличения можно назвать эклектичным: на диване в рубке плед со львом, лежат ковры, расставлены детские игрушки, искусственное дерево. Из угла взирает Казанская Божья Матерь. Лики Богородицы и других святых можно встретить по всему кораблю.

Детали интерьера вызывают много вопросов, но ответ на все один: «Достали из реки!». Фото: Андрей АБРАМОВ

- Все игрушки, как и иконы мы из Москва-реки выловили. Не будешь же их выбрасывать! Вот и берем на борт. Я слышал поверье, что если кто-то хочет избавиться от иконы, то нужно ее на воду пустить, - рассказывает капитан.

Стопка банковских карт, выловленных мусоросборщиком. Вернуть готовы по первому требованию. Фото: Андрей АБРАМОВ

У штурвала лежит стопка банковских карт. Это все тоже добыча мусоросборщика. Экипаж говорит, что никто из владельцев утопленных кредиток никогда не обращался за карточкой.

- Лет десять назад матрос выловил из воды 5000 рублей! - говорит Юрий. - А вот драгоценностей ни разу не находили. А еще однажды нашли паспорт иностранца. Так он к нам с милицией приехал, нас всех опрашивали, будто это мы похитили.

Гигантский мусорный контейнер на пристани, куда суда выгружают «добычу». Фото: Андрей АБРАМОВ

МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ЗА КОРАБЛЬ

Судно прижимается к набережной - вдоль склона больше всего мусора. Его приносит течение. Грязную лепту вносят отдыхающие: среди водорослей и палок обязательно плавают пластиковые бутылки. МС-1 слишком близко подошел к берегу и сел на мель. Вдоль склонов Москвы-реки не глубже 30 см, тогда как корпус судна уходит под воду почти на один метр.

Наш корабль сел на мель. Капитан запрашивает поддержку у речного трамвайчика, который мчится навстречу. Фото: Андрей АБРАМОВ

Навстречу мчит речной трамвайчик. Юрий Николаевич по рации приветствует капитана «Москва-1». Просит подсобить. Я думал, нас на буксир возьмут. А вот и нет! Судно, которое до этого шло на тихом ходе, со свистом набирает скорость и проносится в 30 метрах от нас. Идет мощная волна, она раскачивает МС-1 и позволяет сойти с мели.

Это ковш, который опускается в воду и собирает крупный мусор. Затем он поднимается и пересыпает все в контейнер. Фото: Андрей АБРАМОВ

Чистить реку начинают в конце марта, когда сходит лед. Конец сезона - поздней осенью. Зимой экипаж занимается ремонтом судов. Некоторые уходят на снеготаялки. (Это большие установки, в которые зимой укладывают убранный с улиц города снег и растапливают, - Авт.).

МС-1 и еще два таких же судна спустили на воду в 1998 году на Московском судостроительном заводе. (До этого реку тоже убирали, - говорит Волков, - но не так тщательно). Каждый получил номер 1, 2 и 3. Первый и тройка сегодня у «Мосводостока», а второй у «Канала имени Москвы» на Севере.

На пристани есть и более мобильные катера-нефтесборщики. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Разговоры ходили, что почти миллион долларов за каждый заплатили. А почему нет? - рассуждает капитан.

Еще на пристани есть несколько катеров - они более мобильны и могут собирать нефтепродукты.

Матросы скидывают в ковш сачками мусор, который норовит уйти. Фото: Андрей АБРАМОВ

НЕ УЙДЕТ НИ ОДНА БУТЫЛКА

Каждые пять лет корабль отправляют на судоремонт. Их вытаскивают на берег, осматривают корпус, винты. Меняют детали, закрывают свищи.

Над судном реет флаг. Фото: Андрей АБРАМОВ

Идем на малой скорости, беседуем. Время от времени капитан хватается за бинокль, высматривает мусор на водной глади. Экипаж - чистюли: охотятся за каждой бутылкой. Впереди корабля есть гигантский ковш, который зачерпывает хлам. Рядом встают матросы с сачками: длинная палка на конце которой защитные решетки вентилятора. Ткань быстро рвется, а эта конструкция надежная.

Есть каюта, в которой можно пообедать. Обратите внимание, что и здесь на стенах иконы — все выловлены. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Не хотелось мусоросборщик сменить на что-нибудь?

- На лайнер? - усмехается капитан. - Да старый уже я…

Так выглядит рубка снаружи. Фото: Андрей АБРАМОВ

Реку убирают каждый день - водные мусоросборщики работают, как дворники во дворах. Рабочая смена длится 12 часов, график два дня через два. МС-1 убирает участок от Крымского моста (парк Горького) до Бесединского моста (Капотня). Там, в Капотне, и прощаемся. Кораблик делает разворот и в обратный путь. Город большой. Людей много. Пластик, бумага и другая всякая всячина снова летят в воду. Так что работы невпроворот.