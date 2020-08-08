Вдова Виктора Проскурина объяснила, зачем они оформили развод за несколько месяцев до смерти актера

Сегодня пройдут поминки в квартире актера на Покровке, в которой Виктор Проскурин прожил 20 лет. Его вдова Ирина Хонда пригласила друзей на творческое прощание с мастером. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня пройдут поминки в квартире актера на Покровке, в которой Виктор Проскурин прожил 20 лет. Его вдова Ирина Хонда пригласила друзей на творческое прощание с мастером.

- Мы покажем короткометражный фильм «Альтернатива» - последний фильм с Виктором Алексеевичем в главной роли, - рассказала нам Хонда. - Он сыграл в нем музыканта, который доживает жизнь в доме престарелых. Я хотела, чтобы прощание прошло именно в его доме, хотя квартира маленькая, но как-нибудь разместимся. А на следующий день я навсегда уезжаю из этого дома в Питер.

- Как так получилось, что вас попросили из квартиры, в котором вы прожили с мужем много лет?

- Никакого скандала не было, просто эту квартиру на Покровке Витя подарил своей бывшей 4-ой жене Ирине Смуровой 18 лет назад, когда они еще были вместе. Он хотел ей сделать подарок. То, что дальше между ними произошло, меня не касается. Виктор был прописан на Покровке, но хозяйка квартиры - Ирина. Я всегда знала, что, если вдруг с ним что-то случится, меня отсюда попросят. Не претендовала ни на что. А Витя не собирался умирать. Даже, когда он находился в реанимации на искусственной вентиляции легких, даже в критический момент, мы тему смерти не обсуждали. Наоборот, строили планы на будущее. Мы с Ириной договорились, что до Витиных сороковин она позволит мне пожить на Покровке.

- Наверняка, уже обсуждался вопрос наследства Виктора Проскурина. Вы не единственная наследница, у него еще есть дочь Александра…

- Я была его наследницей, поскольку у нас был официальный брак. Но дело в том, что 11 февраля этого года мы развелись. Это был фиктивный развод, мы продолжали жить вместе. Развод был нужен для решения имущественных проблем, мы собирались купить домик в Испании. Но теперь вопрос его наследства меня не касается, если только Витя не составил завещания. Насколько я знаю, у нотариуса никаких распоряжений от него нет. Ни квартир, ни машин, ни дач у Виктора Алексеевича не было. Все его наследство – это семейный архив, две коробки фотографии дедушек и бабушек, документы, - все это я передала его дочери Саше.

- Вы сами рассказывали, что он неплохо зарабатывал… Постоянно снимался в сериалах. Бывало по 2-3 фильма в год и даже больше.

- Да, он зарабатывал съемками в кино, но на эти деньги мы жили. Никаких накоплений не было. К материальным благам он был безразличен, говорил, что и без квартир, и машин все хорошо. Я выходила замуж не за квартиру на Покровке и не за народного артиста, а за хорошего человека Виктора Проскурина. Конечно, я была его менеджером, его директором, продюсером. В этом смысле у нас был общий бизнес.

- Домик в Испании так и остался мечтой?

- Домик в Испании купить не удалось. И теперь на следующий день после Витиных сороковин я возвращаюсь в Питер в квартиру своей мамы. У нас там маленький бизнес: мы шьем нужную одежду для животных. Почему нужную? Это одежда не для красоты, а для пользы дела - для беременных сук и для щенков, одежда от клещей, трусики, не позволяющие животным заниматься сексом, шлейки для щенков. Мы откроем ателье и будем шить одежду на заказ. У меня пять собак породы джек рассел терьер, которые меня на это надоумили.

Напомним, Виктор Проскурин скончался 30 июня в московской больнице на 69-м году жизни. Много лет он страдал от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В его фильмографии сотня картин, среди них: «Большая перемена», «Выйти замуж за капитана», «Однажды, двадцать лет спустя», «Жестокий романс» и многие другие.

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