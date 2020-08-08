Дональд Трамп назвал Джо Байдена глупцом

Трамп считает, что этим сравнением Байден может потерять голоса избирателей-афроамериканцев на выборах президента США, которые намечены на 3 ноября 2020 года. Фото: REUTERS

Кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден оскорбительно высказался в адрес афроамериканцев.

На Национальном съезде журналистов, в котором участвовали американские акулы пера самых разных СМИ, Байден, отвечая на вопрос о возможном улучшении отношений с Кубой, неожиданно для всех заявил, что в отличие от чернокожих журналистов их коллеги-латиноамериканцы обладают более прогрессивным подходом к политическим реалиям.

«Вот это да! Что за глупость он сказал», - тут же последовала реакция ныне действующего президента Америки в Твиттере.

Трамп считает, что этим сравнением Байден может потерять голоса избирателей-афроамериканцев на выборах президента США, которые намечены на 3 ноября 2020 года.

Тянущаяся между Трампом и Байденом полемика нередко выходит за рамки приличий.

«То, что сказал Джо Байден – это невероятно и оскорбительно, - считает Дональд Трамп. – Не понимаю, что с ним происходит…»

Сам Байден, действительно, нередко ведет себя глупо. На этой неделе, отвечая в ходе интервью на вопрос, он вдруг повел себя агрессивно. Интервьюер задал вопрос о тесте на когнитивные способности – проходил ли подобный тест Байден?

«Какого черта я должен это делать? - взорвался кандидат в президенты. - Это все равно, что сказать, а вы сдаете анализы на присутствие кокаина в вашем организме или нет?»

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