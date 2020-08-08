Выбранные королем и королевой школьного выпускного бала поженились спустя 28 лет

Церемонию бракосочетания было решено провести на том самом футбольном поле, на котором их почти три десятка лет назад объявили королем и королевой. Фото: СОЦСЕТИ

В 1992 году американцы Грегори Дабиче и Джанет Феннер закончили один и тот же колледж. На выпускном балу их выбрали королем и королевой бала.

Во время учебы они мало были знакомы и редко общались. У каждого была своя компания друзей.

Грег был игроком спортивной команды и любимцем всех девушек. Джанет была отличницей. После окончания колледжа их пути окончательно разошлись.

У каждого появилась семья, дети. Но в 2016 году семейные лодки разбились о быт: расстался со своей женой Грегори, расторгла свой брак и Джанет.

И он, и она в какой-то момент зарегистрировались на сайте знакомств. Первый шаг сделал Грег: разглядывая анкеты и фотографии, он вдруг обратил внимание на знакомое лицо и написал сообщение: «Джанет, это ты?»

Уже через пару часов они встретились в ресторане и проболтали всю ночь. «Нам не надо было пытаться начать разговор. Мы как будто встретились в школьной столовой», - рассказала Джанет изданию USA Today.

Но сочетаться узами брака пара не спешила. У мужчины – пятеро детей от первого брака, у Джанет – двое.

Только через год Грегори сделал своей однокласснице предложение. Это произошло через 28 лет после выпускного бала и перед самым началом карантинных ограничений и введения режима самоизоляции в американском штате Нью-Джерси.

После снятия карантина состоялась их свадьба. Церемонию бракосочетания было решено провести на том самом футбольном поле, на котором их почти три десятка лет назад объявили королем и королевой.