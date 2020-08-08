Тревожные итоги полугодия от Росстата: Естественная убыль населения в стране увеличилась на треть

Тревожные данные опубликовал Росстат. Фото: Shutterstock

Тревожные данные опубликовал Росстат. За первое полугодие 2020 г. естественная убыль населения (разница между числом умерших и родившихся) составила более 265 тыс чел. В первом полугодии прошлого года этот показатель немногим не достигал 199 тыс. Это значит, что за год «скорость» убывания российского населения увеличилась почти на 67 тыс. чел., или на 33,5%.

За первое полугодие родилась 681 тыс. младенцев. По сравнению с январем-июнем 2019 г. рождаемость снизилась на 5,4%. Смертность же за этот период выросла с 918,5 тыс. чел. до 946,5 тыс. (на 3,1%). Особенно высокой была смертность в последние месяцы. Так, в июне 2020-го ушло из жизни 163 тыс. чел. Это на 18,6% больше, чем в июне прошлого года.

В рост смертности внес свою лепту и коронавирус — с ним в июне в целом по стране связано 8,5 тыс. летальных случаев. Еще у 3,5 тыс. умерших коронавирус был обнаружен, но никак не повлиял на причину смерти, отмечает Росстат.

В большинстве регионов страны демографическая обстановка по сравнению с прошлым годом ухудшалась. Самые тяжелые показатели Росстат зафиксировал в Москве и Санкт-Петербурге. Если в первом полугодии прошлого года в столице наблюдался положительный естественный прирост (рождалось больше, чем умирало) на 6,2 тыс чел., то за январь-июнь этого года знак поменялся, и смертность превысила рождаемость почти на 15 тыс чел. В Санкт-Петербурге за сравниваемые периоды естественная убыль населения выросла с 1817 до 8675 человек.

Росстат также отмечает, что жители нашей страны в минувшем полугодии стали меньше разводиться. Но и число браков упало. Оба показателя изменились почти одинаково — соответственно на 25% и на 25,7%. При этом Чеченская республика стала единственным регионом, где по сравнению с январем-июнем прошлого года число браков увеличилось. А Амурская область оказалась в одиночестве среди тех, где, наоборот, в минувшем полугодии выросло число разводов.