«Жареный лук вперемешку с жженым пластиком»: переболевшие COVID рассказали о странностях своего обоняния

Люди неделями мучаются от наваждения – их преследуют отвратительная вонь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одним из самых характерных признаков коронавирусной инфекции считается потеря обоняния (аносмия). Ученые отмечают, что даже те, кто болеют ковид очень легко, часто отмечают притупление или потерю обоняния. Это едва ли не единственный симптом у таких пациентов. Почему теряется нюх до сих пор достоверно не известно. Но наиболее вероятной версией ученые и врачи считают неврологическую: поражаются либо рецепторы в носу, которые воспринимают ароматы; либо зоны в центральной нервной системе, которые отвечают за расшифровку сигналов от рецепторов.

Однако ковид бьет по заболевшим еще изощренней, чем просто лишает способности улавливать запахи. Многие пациенты спустя некоторое время после выздоровления (и даже уже после того, как нюх к ним вернулся), отмечают странные выверты своего обоняния: часть продуктов для них начинает просто омерзительно вонять. Вот как описывают свои ощущения переболевшие «короной» в специальной группе в «Телеграм»:

«Переболела в начале мая. 2,5 недели не было обоняния. Спустя месяц началась эта ерунда: все готовящаяся еда мне пахнет отвратно, особенно мясная. Духи однотипно воняют кислятиной…»

«У меня запахи изменились: мясо, мясные изделия, чипсы, яйца, креветки, орехи для меня на вкус как жаренный скисший протухший лук вперемешку с жженым пластиком и гнилой плотью. И все это маринованное в бензине».

«У меня тоже привкус стоял неделю во рту. Я перестала есть вонючие продукты и все нормализовалось. Спустя три недели я уже начала употреблять мясо, яйца и прочие продукты с запахом. И все ок, отдает немного, но терпимо. Правда, начала вонять простая вода…»

«Не употреблять в пищу многие продукты не проблема. Но есть ларьки с шаурмой. Мимо прошел - и вуаля, ребята: жареный скисший протухший лук вперемешку с жженым пластиком и гнилой плотью. И все это маринованное в бензине».

«У меня в начале апреля тоже пропало обоняние, болела голова. Прописали промывать нос и все прошло. А через недели три появился этот привкус на мясо, лук, чеснок, зубную пасту и т.д.»

«Вспомнил, как я почувствовал впервые этот запах. Чистил зубы пастой и не пойму, что за вонь. На следующий день опять. Подумал, что-то с зубами, типа где-то гниет зуб».

«У меня с запахами та же история. В мае переболела, пропало обоняние. Через месяц оно вернулось, но сразу был запах в носу, как будто кто-то курит постоянно мне в нос. Отвращения к мясу, яйцам, зубной пасте не было. А 10 дней назад появилось. Сводит с ума, просто жуть. Не могу находиться в закрытом помещении, на воздухе полегче. Все это на мясные продукты, яйца, зубную пасту и периодически на молочные каши и шоколад. Во рту сразу горечь. Врач говорит, что симптомы похожи на интоксикационный синдром.

Длятся эти странные симптомы у всех по-разному. Но некоторые страдают неделями, месяцами:

«Месяца два уже как вкус мяса и колбасных изделий другой».

«Сколько вообще эти рецепторы восстанавливаются?» - спрашивает один из участников чата. «Три месяца», - отвечает ему кто-то из своего опыта.

Однако большинство поделившихся неприятным симптомом отмечают, что со временем мерзкие ощущения ослабевают и проходят. Один из излечившихся так описал свой способ вернуть себе нормальное ощущение запахов:

«Работаю поваром. Работа превратилась в легкое насилие над собой. Воняет почти все. Жареное мясо, яйца, свежий нарезанный лук несет, как будто его на неделю забыли. Попробовал через силу поесть суп с мясом и, знаете, как будто инфа в мозге перезаписалась. Первые четыре ложки омерзительно, а потом стало отпускать. Остатки супа доедал с удовольствием».

Кстати, аналогичным способом предлагают восстанавливать свое обоняние тем, у кого оно пропало, ученые. Так, например, советует возвращать себе способность чувствовать запахи известный научно-медицинский просветитель, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова. Во-первых, нужно стараться почаще принюхиваться к сильным, но любимым вами запахам: кофе, духов, специй, зелени. А во-вторых, нужно использовать так называемую биологическую обратную связь (БОС).

- Если уловить запах, к примеру, любимой жареной курочки, не получается, обманите нос, запустив обратную связь: сначала вспомните, как она пахла, представьте это в своей голове, а потом поднесите кусочек близко к носу, продолжая представлять запах. В этом случае достаточно небольшого сигнала, и клетки, отвечающие за идентификацию запаха курицы, воспрянут: «Мы еще нужны!», - обнадежила Анча Баранова.

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