Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: В афере, которая была задумана как удар по белорусско-российским отношениям, скоро разберутся

Дмитрий Мезенцев Фото: Тимур ХАНОВ

- Дмитрий Федорович, вчера же открыли электростанцию мощную в Белоруссии, вы были там?

- Да, я там был. Но событие это немножко по-другому называется. Это - начало загрузки ядерного топлива в генератор первого энергоблока Белорусской атомной станции.(БелАЭС)

- А что еще о ней можно сказать? Это же - на кредиты России, да, или как?

- Да, ну, это изначально было, по замыслу, совместное решение о сооружении этого объекта - в рамках межправсоглашения о выделении кредита со стороны Российской Федерации.

- А что АЭС даст Белоруссии?

- Ну, на самом деле Беларусь, с момента включения ее в список МАГАТЭ, с учётом тех станций, которые уже действуют, - становится государством, которое обрело мирный атом.

То есть, это высокий статус высокотехнологичной страны. И вчера - все мы, кто был на площадке и стал свидетелем этого события,

действительно, были по-настоящему - на таком особом подъеме.

И нас объединяло единое чувство, что сооружение БелАЭС - пример такого масштаба отношений и такого результата сотрудничества в энергетической сфере...

И это, безусловно, - очевидный повод смахнуть на обочину все малые споры, все недоговоренности, все эпизоды, которые, порой, горько ложатся на сердце, когда мы не умеем договориться и не умеем проявить необходимое доверие друг к другу.

Вот вчера и доверие, и внимание, и товарищество, и чувство локтя у команды госкорпорации Росатом и наших белорусских партнёров - оно присутствовало.

Важно отметить, что еще Сергей Владиленович Кириенко (бывший руководитель Росатома, ныне - первый заместитель главы Администрации Президента России. - А.Г.) стоял у истоков этого строительства.

Задержание 33-х российских граждан в Минске Фото: www.youtube.com

- То есть, вчера в кулуарах не вспоминали вот эти досадные какие-то непонятности, которые случились в наших отношениях?

- Я вам скажу абсолютно точно – нет, не вспоминали.

- А вот вчера из ваших уст прозвучало такое заявление: то, что произошло, - это провокация со стороны третьей страны.

- Мы убеждены в том, что та информация, которая была представлена в ночь на 7 августа (речь, в том числе, и о расследовании «Комсомольской правды», где было доказано, что арест 33-х российских граждан в Минске - провокация СБУ Украины. - А.Г.) - она обоснованная и дает точную картину большой аферы, которая была задумана, как удар по белорусско-российским отношениям.

И то, что удалось - самой широкой общественности представить самые весомые аргументы, которые помогают нам сегодня разобраться со всем, что произошло... И то, что Следственный Комитет России начал процессуальную проверку этой ситуации... Все это убеждает в том, что - при взаимодействии с белорусскими партнерами, с компетентными органами республики, наши правоохранители найдут, возможно, скорое объяснение той очень неприятной и абсолютно ненужной в системе наших отношений ситуации, которую необходимо как можно быстрее оставить позади и совместно идти вперед.

Тем более, у нас такие маяки, в том числе, нашего сотрудничества, как БелАЭС, о которой мы с вами начали говорить буквально несколько минут назад.

- Спасибо. Я вас еще раз поздравляю с началом такого очень важного этапа.

- Нет, нет, Александр, здесь надо очень корректно говорить. Это пока, что называется, этапы подготовки к вводу в строй станции, которые запланированы на следующий год, многие этапы еще состоятся.

А то, о чем мы говорим - одна из процедур очень важного этапа, но это локальный, но такой ключевой - яркий эпизод. Вот здесь важно именно так все формулировать.

- Я вас, в таком случае, очень корректно поздравляю тогда.

- Александр, я благодарен вам всегда за очень точные формулировки, радующие людей.

- Спасибо вам огромное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

«Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию. Расследование Александра Коца (подробности)

В ТЕМУ

Кто рискнет положить на стол Лукашенко статью «Комсомольской правды» о провокационном аресте россиян?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ознакомилась с результатами расследования нашего корреспондента Александра Коца (подробности)