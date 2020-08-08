Теперь с Украины пугают уже Турцию - «вас хочет завоевать Россия»

Что ни говорите, а Майдан – это все-таки заразное заболевание, способ распространения которого пока неизвестен медицине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что ни говорите, а Майдан – это все-таки заразное заболевание, способ распространения которого пока неизвестен медицине. Скорее всего, он передается воздушно-капельным путем, но неизменно, что этот вирус поражает прежде всего головной мозг. Иначе трудно предположить, откуда на Украине появилось за последнее время столько неадекватов, которых другие неадекватные личности представляют публике в качестве экспертов, аналитиков и прочих ньюсмейкеров. Обычные клоуны тихо плачут в уголке. Трудно смотреть со стороны на этот бред с серьезным выражением на лице, еще труднее сохранять здравый смысл среди этого «праздника пациентов». Психушки по ним бы не просто плакали, а рыдали, но на Украине в ходе медреформы имени «доктора Смерть» Ульяны Супрун психушки закрыли, а пациентов выпустили на свободу.

Вот, например, считающийся военным экспертом (на Украине, естественно - !) некий Максим Кухар озвучил очередной вариант на тему «Как победить Россию», не привлекая внимания санитаров.

- Мы можем поставить на боевое дежурство где-то с полтысячи ракет, старых советских СС-20, которые укомплектовать, допустим, ядерными отходами. Это будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях. Это первый вариант, и шансы для его реализации растут изо дня в день, - заявил он в эфире интернет-канала «УкрЛайф», обозначив первый вариант перемоги – нанести по России ракетный удар «грязными» зарядами. - Дальше есть второй вариант, он состоит в создании пяти-семи-десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности. Что-то похожее есть у США, и оно базируется на эсминцах. То есть это ракеты с дальностью 1-2 тысячи километров, которые несут обычный заряд, но при этом, если их выпустить в сторону какой-то страны штук 500 или тысячу пятьсот, то страна эта отправляется прямо в средние века. Когда разрушаются все мосты, все электростанции и вся инфраструктура, то ни о какой войне не может быть и речи…

Единственная трудность, которую сей военный эксперт видит в реализации первого и второго вариантов – это финансовые проблемы, зато каков окажется выигрыш!

- Да, это будет стоить несколько десятков миллиардов долларов, но если мы поставим на боевое дежурство, условно говоря, пять-семь тысяч ракет, которые могут лететь на две тысячи километров и попадать в цель в 10 метров с обычным зарядом, который весит 500-1000 килограмм, то никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века, не успокаивается Кухар, и даже зрительно чувствуется, насколько ему приятна, пусть чисто условная и воображаемая, возможность «отправить Россию в Средние века».

Нет, нет, не будем даже спрашивать, откуда Украина возьмет несколько десятков миллиардов долларов, когда правительство и парламент готовы снять с населения последние штаны и исподнее, чтобы получить у МВФ или еще какого кредитора транш в 1-2 млрд. долларов. Не станем даже открывать глаза этому «военному эксп5ерту» что за всю историю серийного производства нынешних крылатых ракет в США смогли выпустить их всего 7302 штуки, из которых около половины отстреляны, проданы в другие страны, сняты с вооружения и т.д. Это может нарушить хрупкий мир в его черепной коробке в том месте, где у обычного человека находится головной мозг. Тем более, нагружать его непосильной задачей рассчитать затраты на необходимые НИОКР, программу испытаний, создание производственной базы для производства, подготовку персонала и т.д. Он все равно такие категории не розумиет. И лучше оставить эту «святую простоту» в уверенности, что все вокруг будут спокойно смотреть, как Украина собирает всякое радиоактивное дерьмо (не исключено, что со всего света) и дожидаться этого ракетного удара, не только не предприняв превентивные меры, но и оставив его без ответа. Мысль, что усилиями таких аналитиков и экспертов Украина сама и без всяких кнопок стремительно проваливается в Средневековье, самостоятельно им в голову не придет, а извне они ее принять откажутся.

Можно задать только один вопрос «военному эксперту» - где именно он собрался брать «полтысячи старых советских ракет СС-20»? Во-первых, ракет РСД-10 (SS-20 по классификации НАТО) всего было произведено в СССР 728 штук. Во-вторых, все они были не только сняты с боевого дежурства но и уничтожены в рамках выполнения договора о ликвидации РСМД. Последняя из них пошла под резак 12 мая 1991 года. И на данный момент в мире есть лишь 6 экземпляров таких ракет – два в музеях Украины, и три в российских музеях и 1 в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне. Естественно, что там осталась только оболочка от некогда грозных ракет.

Впрочем, считать майданизм головного мозга чисто украинским заболеванием было бы неверно. Многие российские оппозиционеры поражены этим недугом. У некоторых он доходит уже до такой степени поражения органики, что они больше не могут жить в России. Как, например, бывший замглавного редактора одного из столичных изданий Айдер Муждабаев. Пока был в России, умеренно русофобствовал, ходил на митинги «болотников» и шествия вместе с либералами, но считался весьма талантливым, особенно для придумывания заголовков. Но, как только перебрался в Киев, где развернул борьбу «за права татар Крыма» (почему-то не в Крым поехал с этой целью) и против «страны-агрессора», так с психичкой, логикой и здравым смыслом человека что-то случилось.

И вот он уже дает интервью, до которого еще не у всякого на всю голову больного психа сможет додуматься самая буйная фантазия. Оказывается, Путин хочет завоевать Турцию и править в ней (тоже). Именно для этого Кремль послал в Минск «вагнеровцев».

- Не знаю, ощущает ли Турция угрозу, они слишком далеко от Советского Союза жили все эти годы в своём каком-то мире, более близком Западу, чем СССР. Но проливы - это тоже цель Путина. Они вполне могут готовить теракт в Софийском соборе, нынешней мечети, это вполне реально, то, что «вагнеровцы» говорили про собор, нельзя воспринимать как шутку, турецкие спецслужбы обязаны усилить безопасность, потому что я ожидаю и серию терактов, и что угодно со стороны этих людей, они в Турцию уже не раз слали убийц и террористов. Я вообще на месте турок пожертвовал бы деньгам и вообще русских бы туда не пускал. Потому что это реальная угроза, - стращает Муждабаев уже не только своих новых соплеменников, но, похоже, и турок, и весь остальной мир. – Путину нужны проливы, недаром он обходит Турцию с двух сторон – со стороны оккупированного Крыма и Чёрного моря и со стороны Сирии, где у него фактически оккупированная страна. Цель этого всего – включить нынешнюю Турецкую Республику в состав будущей великой империи, которой грезит Путин. Его мечта – я уверен, что он ложится и встаёт с мыслью, как он весь в свете софитов в переделанном из мечети Софийском соборе, в котором какой-то патриарх его помазывает на всемирное царство, о возрождение Византии, откуда берёт начало этот Русский мир.

Оно бы и Бог бы с ними, таких юродивых экспертов не исправишь, пусть блажат себе. Вот только они не безвредные юродивые, а злобные и мстительные. И их мнение учитывается при принятии решений на разных уровнях украинской власти. Неадекватность их разрушительна. Прежде всего, для их собственной страны.

Вспоминая «Приключения Электроника» и фантазии Кухара насчет «кнопки Зеленского» (который, кстати, до сих пор демонстрировал умение нажимать только на клавиши), действительно хочется спросить: «Урий, где у них у всех кнопка?» Иначе эту цепную реакцию саморазрушения не остановить.

А, может, и не надо ее останавливать? И главное – обезопасить свою страну от продуктов распада?