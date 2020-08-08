Захарова: история с задержанием 33 граждан Российской Федерации в Белоруссии является спланированной провокацией третьего государства

Руководитель Департамента информации и печати, официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Руководитель Департамента информации и печати, официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что задержание 33 российских граждан на территории Беларуси является прямым следствием заранее спланированной провокации третьей страны.

Напомним, что «КП» в своем расследовании напрямую указывает на Украину и раскрывает ее истинную цель – поссорить Россию и Белоруссию.

Выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», проходящем сейчас в подмосковном Солнечногорске, Захарова сказала, что история с задержанием 33 российских граждан в Белоруссии обсуждалась в информационном пространстве несколько дней и подавалась как спецоперация российской стороны по дестабилизации обстановки в Белоруссии. На деле же все оказалось провокацией третьей страны, и это подтверждается фактами.

«Но неделю же этим люди жили. Неделю все это обсуждали, писали статьи, делали выводы, формировалось мировоззрение на будущее. Как сложно будет через неделю отказаться от этой убежденности, которая сформировалась за эти несколько дней, потому что признать свою неправоту всегда очень сложно», - заявила Захарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

«Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию. Расследование Александра Коца (подробности)

КСТАТИ

«Это точно украинский почерк!»: В провокации с россиянами в Минске задействовали «украденную личность»

С корреспондентом kp.ru Александром Коцем связалась женщина, чью фотографию использовали в скандальной многоходовке (подробности)

В ТЕМУ

Мария Захарова: Кто рискнул положить на стол Лукашенко эту статью из «Комсомолки»?

Представитель МИД России порассуждала - откуда черпает информацию президент Белоруссии (подробности)

Путин и Лукашенко договорились наказать виновных

Президенты РФ и Белоруссии обсудили задержание россиян и их освобождение (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Пранкер Лексус - о задержании 33 россиян в Минске: В этой провокации нет ничего сложного

Алексей Столяров оценил техническую сторону операцию спецслужб Украины в Белоруссии (подробности)