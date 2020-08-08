Как в Киеве "ушел" мост. И другие хроники "смутного времени"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суббота – самое время, чтобы заценить очередные победы постмайданной Украины над ее супротивниками и конкурентами, которых она сама себе придумывает и виртуально же побеждает.

НЕЗАЛЕЖНАЯ ВЕЗДЕ ДОМИНИРУЕТ

- Украина доминирует в минском формате, Украина доминирует в нормандском формате, - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. - Создана конструкция, которая дает возможность всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет – все увидят, кто не хочет мира.

По его словам, приход первого президента Украины Кравчука на пост главы украинской делегации в Трехстороннюю контактную группу сделает переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе более энергичными.

Главу администрации президента Украины поддержал и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, По словам этого гиганта мысли в ближайшее время в Берлине должен состояться саммит в нормандском формате, который был отменен в апреле якобы из-за пандемии коронавируса. А главным условием, как рассказал глава МИД Незалежной, для следующей встречи является сохранение режима тишины на Донбассе. В реальности Кулеба вешает лапшу на уши как международному сообществу, так и собственному населению, потому что саммит в апреле даже и не готовился еще до всяких пандемий, поскольку Киев не выполнил ни одного условия из «домашней работы», которой лидеры России, Франции и Германии нагрузили Зеленского на переговорах в Париже. А именно выполнение этих условий было и остается и по сию пору необходимым для подготовки новой встречи. И до этого результата Москва даже договариваться о новом рандеву, а не только о повестке, за стол не сядет.

Вот и остается Зеленскому или Кулебе, по отдельности или дуэтом, что доминировать перед зеркалом. Ах, да, могут еще и Кравчука с Ермаком взять к себе в коллектив – квартет «Доминаторы».

СААКАШВИЛИ МЕТИТ В ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ. СТРАНА УТОЧНЯЕТСЯ

Михаил Саакашвили, назначенный президентом Зеленским главным ответственным за реформы на Украине, похоже, намерен в очередной раз поменять сферу применения своих выдающихся талантов. За не так уж много лет он сменил столько стран и сфер занятости, сколько иному человеку хватило бы на всю жизнь – президент Грузии, глава политической партии и лидер оппозиции в этой же стране, губернатор на Украине, лидер украинской партии, главный реформатор Украины. А сейчас он, судя по его заявлениям, собрался еще и в премьер-министры.

- Я могу стать кандидатом на пост премьер-министра в крупнейшей стране Европы. Вы можете ознакомиться с украинской прессой и убедиться в этом. У меня очень важная роль в Украине. Поэтому говорить о навязывании кому моей кандидатуры смешно и странно, - заявил он в телеинтервью.

Нет, если не получится на Украине, то он, конечно, мог бы стать и главой правительства в Грузии. Если его партия победит на предстоящих выборах и примет решение об отказе от уголовного преследования бывшего президента. В ином случае, по мнению Саакашвили, Грузия может просто исчезнуть как страна. А вот сам Саакашвили останется, поскольку он сам по себе уже стал всемирной значимой величиной.

- Я очень четко представлен на всех мировых радарах, а Грузии там больше нет. В отличие от провинциального политикана, моя страна стоит выше моей скромной персоны, - объяснил он положение вещей, каким видит его со своей печки.

Что тут еще скажешь – смерть от скромности Михаилу Николозовичу точно не грозит.

Михаил Саакашвили, назначенный президентом Зеленским главным ответственным за реформы на Украине, похоже, намерен в очередной раз поменять сферу применения своих выдающихся талантов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МОСТ УСТАЛ. И «УШЕЛ»

Мосты – очень больная тема для украинского общества. С одной стороны, гигантское количество тамошних «экспертов» сломали себе и остальным головы, доказывая невозможность строительства Керченского «Крымского» моста Россией, Но через перекинувшийся в сжатые сроки через Керченский пролив уже который год нескончаемой чередой идут машины и поезда. А вот на самой Украине с мостами – полное, мягко говоря, невезение. То один, то другой переход приходится закрывается, потому что конструкции «устают» и роняют свои куски на дорогу и перехода под собой. Но больше всего не везет Подольско-Воскресенскому мосту в украинской столице.

Его начали строить еще в 1993-м году, практически сразу после обретения незалежности, но, похоже, что и к тридцатилетию с момента начала строительства эта конструкция общей длиной около 7,5 километра не будет закончена. Не помогло даже открытие собственной страницы моста в соцсети «Фейсбук». А в пятницу 7 августа городско голова Киева Виталий Кличко сообщил о новом несчастье, имеющем уже какой-то анекдотический характер.

По его словам, в четверг группа молодых мужчин спортивной комплекции в количестве около 15 человек, одеты в спецовки дорожных рабочих, «вытеснили и заблокировали охрану моста», пригнали на мост два грузовика и автокран, после чего погрузили в грузовики новые стальные ванты в количестве 12 штук, предназначавшиеся для моста и полученные городом от немецкого производителя, и вывезли их в неизвестном направлении. Ну а потом «потерпевшие охранники дали свои показания правоохранителям». Теперь, мол, строительство остановлено, потому что похищенные ванты должны были стать частью опорной конструкции перехода.

Сам Кличко подозревает саботаж, потому что «всего через несколько часов один из субподрядчиков выразил желание забрать ванты со стройки». И в такие «совпадения» мэр Киева не верит: «Потому что очень кто-то не хочет, чтобы мост за столько лет наконец достроили и открыли. То блокируют движение строительной техники через Русановские сады и препятствуют осуществлению необходимых работ, то совершают провокации. А теперь - еще и вывозят оборудование с моста, которое было подготовлено к установке!»

Просто приехали среди бела дни, просто взяли и просто увезли. Украли, в общем. Или мэрия не оплатила поставку? Хорошо, что Кличко не начал строить новый перегон метро, как обещал киевлянам. Конечно, горнопроходческий комбайн украсть труднее, но ведь и навар с него больше, чем с каких-то тросов, пусть и из высококачественной стали.