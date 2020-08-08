Михаил Дегтярёв: «Пулемёт Дегтярева» у меня всегда заряжен

Михаил Дегтярёв пообщался с местными жителями Фото: Из материалов пресс-службы

- Алло, Михаил Владимирович! (корреспондент слышит в трубке шум мотора) Вы куда-то опять уезжаете, правильно?

- А я на поезде приехал. Поселок Тырма Верхнебуреинского района. Вот сейчас еду на пазике по поселку.

- Это там, где невеста упала с моста во время фотосессии, и вы хотите с этим разобраться?

- Это будет в обед. Пока я еще в Тырме. А это Чегдомын, где невеста упала.

- Там и жених упал в речку, или нет?

- По предварительной информации, да, оба молодых супруга.

Тот самый мост Фото: Из материалов пресс-службы

- Почему вас так всполошила эта ситуация и руководитель региона все бросил и решил и невесту с женихом пожалеть, и мост отремонтировать.

- Александр! Так я ж в Чегдомын запланировал поездку неделю назад. У меня здесь целая программа. А это мне прислали в Инстаграме неравнодушные пользователи видео и сообщение (насчёт развалившегося моста и жениха с невестой. - А.Г.), и я сразу отреагировал. Внес в график посещение молодой семьи.

- Я представляю, там чиновникам теперь достанется… Кстати, почему - «Пулемёт Дегтярева?» Вы, что, правда, с собой пулемет Дегтярева привезли?

- Да нет. Ну, это же известный очень конструктор – Василий Дегтярев, и оружие, которое он делал.

- Нет, ваша информация в Инстаграме называется "Пулемет Дегтярева".

- А-а-а, это мой канал. Я его так назвал.

- Почему? Вы, что, будете расстреливать, что ли, или пугать?

- Так он же у меня (речь о канале, конечно же. - А.Г.) существует уже три года. Всегда заряжен.

- Но раньше вы как-то незаметно стреляли из него, а теперь…

- Я из него стрелял всегда. Он у меня всегда заряжен.А вот внимание стало повышенное только в связи с назначением.

- Понял. Ну, берегите патроны… Я буду в понедельник встречаться со своим давним другом и коллегой, Алексеем Островским (Смоленский губернатор, тоже член ЛДПР. - А.Г.), буду брать у него интервью у нас в редакции. Что ему сказать?

- Привет ему большой из Хабаровска.

- А какие-то вопросы? Нет, ничего?

- Да нет, пожелание удачи, он же участвует в выборах в сентябре.

- Ну, да. Он по сравнению с Дегтяревым ветеран.

- Ну, конечно. Третий срок пошел.

Михаил Дегтярёв у аварийного моста Фото: Из материалов пресс-службы

- А правда, что его Жириновский хочет на выборах в 2024 году кандидатом в президенты?

- Это надо Владимира Вольфовича спрашивать. У него свое видение, как говорится. Он председатель партии.

- Ясно. А вы что-то везете жениху с невестой или просто их как бы пожалеете, успокоите?

- Так как я не планировал приезд к ним, у меня не было в графике этой семьи и моста, то обязательно по дороге куплю цветы невесте – это само собой.

- А чиновникам, которые такой мост приняли…

- Там весь сыр-бор в том, что его отремонтировали и в прошлом году как будто отремонтированный сдали и открыли. Вот в чем проблема. Ну, зачем людей держать за идиотов? Сделайте нормально и никто не будет падать в реку.

- Почему именно жених с невестой, а не чиновники упали?

- (задумывается) Сложно сказать.

- Что будет чиновникам? Что вы им купите по дороге?

- Да ничего не куплю. Я хочу, чтобы они просто работали все на своих местах. Достойно.

- Головы полетят, нет? Пулемет Дегтярева сработает?

- Я не такой кровожадный… это кажется, но в любом случае, ответственность понесут те, кто должны. К людям надо - добрее, и к своим обязанностям честнее относиться. И добросовестнее.

- Тем более пишут, что невеста беременная и она там… В воде холодной была

- Да страшно, страшно. Я этой ситуацией озадачен и хочу на месте разобраться. И поддержать молодую семью.

- Правильно. Мы с вами. Вам удачи, обнимаю. Счастливо.

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