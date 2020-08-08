Отставка Маурицио Сарри с поста главного тренер "Ювентуса": наставнику не простили вылет из Лиги Чемпионов

Маурицио Сарри больше не работает в "Ювентусе". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Даже победа в чемпионате Италии по футболу не гарантировала рабочее место наставнику туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри. Лучший итальянский клуб последнего десятилетия в пятницу, 7 августа, проиграл по сумме двух игр французскому "Лиону" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. И вылетел из главного европейского клубного турнира. Боссы "Юве" были непреклонны - на следующий же день наставнику указали на дверь.

- Футбольный клуб "Ювентус" сообщает, что Маурицио Сарри освобожден от должности тренера первой команды. Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он вписал свою страницу в историю «Ювентуса» с победой в девятом чемпионате подряд. Для него это стало кульминацией личного пути, который привел его к вершинам всех дивизионов итальянского футбола, - сообщает пресс-служба "Ювентуса".

По итогам сезона 2019/2020 годов "Ювентус" выиграл чемпионат Италии. В 38 играх команда набрала 83 очка. Туринцы в девятый раз подряд выиграли почетный титул лучших в серии А. А суммарно у "Юве" - 36 побед в чемпионате Италии. В разные годы Маурицио Сарри работал помимо "Ювентуса" в "Челси" (где проработал один сезон), "Наполи" (в 2015-2018 годах) и "Эмполи" (2012-2015 года).

В качестве тренера Сарри выиграл помимо чемпионата годом ранее Лигу Европы сезона 2018/2019 с лондонским "Челси".