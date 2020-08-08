Кому выгодна провокация с 33 «вагнеровцами» в Белоруссии

Для чего затевалась вся эта мутная история. И кому она, в конечном счете, выгодна?

7 августа «Комсомольская правда» опубликовала сенсационное расследование о том, как Украина попыталась поссорить Москву и Минск, провернув дело с «российскими боевиками» на предвыборной поляне. В материале военкора «Комсомолки» Александра Коца приводятся знаковые звенья цепочки в проведенной Службы безопасности Украины провокации, начиная с января 2020-го, когда началось «документальное оформление» и подготовка тех фирм и исполнителей, которые оказались в ней задействованы. Но для чего затевалась вся эта мутная история. И кому она, в конечном счете, выгодна?

РАБОТА «ВТЕМНУЮ»?

Некоторых людей, в частности, на территории самой Белоруссии и в Донецке, а также в России, использовали, как можно предположить, «втемную». И переброска сначала 90, а потом и 180 бывших служащих частной военной компании, живущих в России, через Белоруссию, в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки – для «охраны объектов» «Роснефти», - конечно, не состоялась. Она и не должна была состояться. Ведь никто из российской компании и не собирался нанимать этих людей. Которых «светлые умы» из СБУ и те, кто за ними стоят, собирались использовать для масштабной провокации накануне выборов президента Белоруссии. Чтобы показать, что Россия этой республике - никакой не союзник, не друг. Что Москва готова использовать любые методы для достижения «своих целей» в Минске – вплоть до отправки десятков боевиков «для организации беспорядков перед выборами».

Этот трудовой договор переслали людям для показа белорусским пограничникам. Сергей Рустамов - реальный человек, но уже год не работает в Минске. Печать, подпись и реквизиты - поддельные.

Тех, кто некогда участвовал в боевых действиях на Донбассе, а потом успел поработать на охране различных объектов за рубежом, вербовали через лиц, некогда действительно имевших отношение к известной частной охранной компании. Эти люди получали звонки с «правильных телефонов». Они видели гарантийные письма и билеты на «правильных бланках». И билеты в Стамбул на конец июля им реально бронировали. И на российско-белорусской границе их, и правда, ждали. И серьезные мужчины, знающие войну, поверили в то, что им предстоит работа в Сирии, Ливии, Венесуэле. Они поехали в Минск, чтобы оттуда вылететь по указанным направлениям на тяжелую мужскую работу. Где и были арестованы – с шумом-гамом, местной «Альфой» и телекамерами. А глава республики метал громы и молнии в сторону Москвы.

Провокация удалась? Этому помешало расследование "КП", благодаря которому стали известны факты о проколах, допущенных организаторами: билетах, купленные во Львове, грубо подделанные печати известной организации и подпись должностного лица, давно покинувшего пост. Вот что думают по этому поводу люди, работавшие в спецслужбах или изучавшие их операции и влияние на международные процессы.

В официальном ответе авиакомпании ясно сказано, что все операции с билетами проводились на территории Украины.

ПРИВЕТ ИЗ-ЗА ОКЕАНА

Вовлеченность в скандальную операцию СБУ не только белорусских, но и американских спецслужб предполагает генерал КГБ в отставке Николай Леонов. Он в 60-е годы работал на латиноамериканском направлении. В 70-е возглавлял информационно-аналитическое управление советской внешней разведки: В 1991-м был начальником аналитического управления (Второе главное управление) КГБ СССР.

-Очевидно - эта провокация сотрудников СБУ не могла быть реализована без участия, на определённом этапе, их белорусских коллег. Формат участия и степень вовлеченности в общий замысел ещё предстоит установить. Хочется надеяться, что их использовали втёмную. А учитывая характер многолетних тесных отношений СБУ со спецслужбами США (с 2014-го года уж точно), а также широкое и эффективное использование в ходе этой операции сетевых ресурсов и IT инструментов, трудно представить себе, что американские «товарищи» не были вовлечены в эту работу. Нельзя исключать, что прямо ее курировали.

Электронный билет Александра Токаренко. "Must go" - украинская фирма онлайн-продажи, а реквизиты указаны Москвы и Екатеринбурга, причем принадлежащие российской туристической компании Корал Тревел. В системе бронирования Корал Тревел этих билето

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ

У ветерана внешней разведки, ученика легендарного Кима Филби, международного обозревателя Сергея Саенко свой взгляд на ситуацию.

- Задержание 33 россиян в Белоруссии – ничто иное как провокация спецслужб Украины. Причем комплексная проверка российских правоохранительных органов этого скандального дела показала, что организаторы операции совсем, мягко говоря, «не парились», чтобы скрыть следы провокации. Билеты задержанных россиян элементарно отслеживаются на сайте перевозчика, подставные сотрудники посольств и компаний легко обнаруживаются в украинской фауне на раз. Подпись «Рустамова» даже не пытались подделать, поскольку поленились найти оригинал, ну и так далее...

Списать все это на «эксцесс исполнителя» было бы опасной иллюзией. Либо заказчика интересовал быстрый и краткосрочный эффект при полном отсутствии интереса к конспирации. Либо, если представить себе, что целью была максимальная дискредитация президента Белоруссии Александра Лукашенко, можно констатировать, что средства для этого выбраны вполне адекватные. В результате мы наблюдаем своеобразный «сеанс черной магии с разоблачением».

Анна Алейник - была указана как консолидатор для группы пассажиров в бронировании и управлении билетами

РАБОТА ПРОФЕССИОНАЛОВ?

В общем, ясно, что работали не дилетанты-любители. Гендиректор Международного научно-исследовательского института проблем управления Александр Агеев предполагает, что ситуация не может не иметь «больших интересантов» за пределами Белоруссии и Украины.

- Когда случается международный казус, то его причины и цель становятся объектом всевозможных толкований. Поначалу - домыслов и догадок. Ну, хотя бы потому, что открытой информации мало. Если этот казус обрастает обильными комментариями, если они бездоказательно указывают на причины, виновников и т.п., если трактовки и фактура каждый день «плывут», но мишени для обвинений не меняются, если казус продолжает много дней полыхать в информационно поле, значит за ним стоит чья-то воля, чей-то интерес.

Судя по опубликованным документам, речь идёт о продуманной спецоперации. Признаки этой спецоперации налицо. Кто-то – мы пока не знаем кто - придумал сюжет и мизансцены. Определил действующих персонажей. Серьезно мотивировал. Помог оперативно организоваться. Обеспечил «скольжение» ответственных заказчиков. Дал не самое сложное, но правдоподобное прикрытие оформительских процедур. Создал несколько фантомных электронных адресов. Внёс «управляемый хаос» в логистику и весь набор оперативных информаций и «подстав».

Поскольку на вскрытие основных «косяков» потребовалось не час-два, или день-два, а все-таки несколько суток, то можно, во-первых, сказать, что подготовка спецоперации велась профессионалами. Во-вторых, задетым скандалом сторонам потребовалось время для осознания и оценки ситуации. В-третьих, профессионалы этой операции все же не высшей пробы. Упаковка всей комбинации все же не безупречного качества. В качественной работе «уши не торчат».

Реальная подпись Сергея Рустамова.

КТО ВЫИГРАЛ И КТО ПРОИГРАЛ

Но зачем вся эта многоходовка затевалась? Свои предположения у Александра Агеева.

- Цели отчетливо проявились. Ущерб, в частности, репутационный, нанесён России, российско-белорусским отношениям, в каком-то смысле ПАО «Роснефть», самим задержанным. Осколками от этого удара задеты и другие лица и проекты. В этом смысле результат достигнут. Возможно, и не такой полный, как предполагалось «в идеале», но хотя бы минимальный, вполне по одному из сценариев. Ответ на вопрос, кто и какие цели преследовал следует из состава тех, кто получил ущерб: выигрыш рассчитывают получить те, кто играет на дестабилизацию обстановки в Беларуси, на дискредитацию отношений с Россией. Вне всяких сомнений, есть и предвыборные мотивы в этой истории. На это указывает и сохранение остроты темы до сих пор. Роль белорусских спецслужб – особый вопрос. В конце концов, это они выполнили задачу по аресту целевых фигурантов. Хотя в дальнейшем их действия показывают позицию ожидания высших распоряжений и растерянность.

В растерянности, кажется, и высшее руководство РБ, что показывают его непоследовательные заявления. Можно предположить, что свою роль сыграли опасения волнений накануне и после президентских выборов. В этом контексте любой шорох может показаться выстрелом. Когда весь смысл и достоверная фактура станут явью, будет нелегко кому-то признать свою неосмотрительность. И готовность попасться на крючок провокаторов. Спецслужбы - они выполнили приказ. Но при том на докладах их руководства сформировано мнение у высших начальников. Подозревать злой умысел можно. Но это требует расследования. По всей видимости, оно и ведётся в Минске.

Лариса Самарина, занимавшаяся размещением россиян в Минске.

Подобные истории не пишутся официальными «перьями». Заказчик и планировщик обычно остаются в тени. Открытые в прессе подробности заказа билетов, контрактования и комплектования групп, мотивирования их ожидаемой работой и т.п. - все это могло делаться фигурантами операции втёмную. Судя по тому, что шитьё белыми нитками уже стало достоянием гласности, уровень подготовки не безупречный… Это указывает на провокаторов регионального калибра. Как, вероятно, внутри Беларуси, так, скорее всего - и вовне, по соседству. Что неизбежно раскроется впоследствии.

И ещё один момент: провокации относятся к разряду тайных операций. Это значит, что они реализуются без привязки к официальным структурам, группой лиц. На которых в случае провала списывается вся вина. В состав такой «творческой группы», как показывает история, могут входить экс-сотрудники спецслужб, добровольцы, случайные персонажи, «мастера на час» и т.п. Нельзя исключать, что небрежности на данном этапе могут скрывать новые задуманные ходы и казус получит продолжение. А нынешние события будут всего лишь дебютом в этой партии.

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