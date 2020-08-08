ЦСКА сыграл против "Химок" очень неплохо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 8 августа, официально стартовал новый футбольный сезон в России. "Химки" на своем поле спустя 11 лет вновь играют в Премьер-Лиге и в первом матче нового сезона на своем поле принимают столичный ЦСКА. Команда Виктора Ганчаренко по итогам прошлого сезона заняла четвертое место в Премьер-Лиге. Химчане же вступили в сезон в ранге не только победителей ФНЛ, но и финалистов Кубка России.

Вместе с тем, у "Химок" после выхода в Премьер-Лигу сменился тренер - вместо Сергея Юрана на этом посту теперь Дмитрий Гунько. А состав же чуть поменялся - за сутки до игры состав химчан, к слову, пополнил Брайан Идову, который перешел на правах аренды из московского "Локомотива". А вот у ЦСКА не было одного из лидеров клуба - хорват Никола Влашич получил травму и не попал в заявку на игру в Химках.

И стартовый оптимизм "Химок" вскоре остудило стечение обстоятельств. На 17-й минуте во время атаки ЦСКА последовал дальний удар, мяч попал в защитника хозяев и стоявший в нужном Константин Кучаев подхватил мяч и забил первый гол. Ну а перед самым перерывом тот же Кучаев записал на свой счет голевой пас.

Мяч же ударом низом забил Алан Дзагоев - "гол в раздевалку" на 45-й минуте поединка. Правда, сам Дзагоев не смог доиграть матч до конца. На 52-й минуте встречи Алан, схватившись за бедро, ушел с поля. Травма, и точная информация о состоянии здоровья лидера ЦСКА станет известно попозже.

Второй тайм в целом никак не поменял расклад сил в поединке - ЦСКА матч до победных 2:0 в свою пользу и набрал первые 3 очка в сезоне. Дальше по программе 1 тура - поединок в Саранске между "Тамбовом" и ФК "Ростов". Ну а ЦСКА в следующем туре как раз примет у себя дома тамбовчан 15 августа. А "Химки" поедут на выезд играть против "Сочи" днем ранее.