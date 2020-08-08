"Что она с собой сделала?": София Ротару поразила внешним видом дома

София Ротару в последнее время крайне редко выходит в свет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

София Ротару 7 августа отмечала 73-летие. Пышных торжеств устраивать не стали. День рождения певица отметила в своем роскошном особняке за миллион долларов. Поместье расположено в 20 км от Киева - в элитном пригороде Конча Заспе. Дом Ротару в поселке Пятихатки самый дорогой.

София Ротару в последнее время крайне редко выходит в свет. Тем отраднее для поклонников стало появление свежих фотографий в блоге певицы. Она отметила день рождения в кругу семьи. Поздравить любимую бабушку и маму пришли сын Руслан, невестка Светлана и внуки Анатолий и София.

Кадры вызвали восторг у поклонников. А особенно то, как выглядит артистка в домашних условиях. От помолодевшей звезды эстрады невозможно отвести глаз. София Михайловна буквально лишила публику дара речи. Дело в том, что многие обратили внимание - она выглядит моложе своего 50-летнего сына.

"С днем рождения, София Михайловна! Всех вам благ", "Что она с собой сделала?", "Как можно не стареть уже 50 лет?", "Ну и сколько вам лет?! Не больше 35! Неземной красоты женщина!", "Ваш сын выглядит старше вас", "Который раз не перестаем удивляться загадочной историей Бенджамина Ротару", "София Михайловна потрясающая!", "Насчет возраста все нас точно обманывают! Никак не может быть Софии Михайловне больше 40", "Хочу, чтобы у вас всех было все прекрасно", "Классное фото! София Михайловна, спасибо вам за творчество", - откликнулись фолловеры, шокированы цветущим видом Ротару, который никак не соответствовал ее возрасту.

София Ротару всегда славилась не только своими хитами, но и неувядающей красотой. Внешний вид певицы не раз вызывал бурные дискуссии. Многие не верят, что в ее годы можно так роскошно выглядеть. По мнению поклонников, вокалистка использует специальную силиконувую маску. Мол, именно в ней кроется рецепт вечной молодости Софии Михайловны. Якобы пластический гримм - маску - сделали артистке лет восемь назад. В ней хуторянка появляется на людях. А перед этим гримируется часов по пять. Дескать, именно столько требуется для наложения пластического грима, который обычно используют артисты в пародийных шоу, чтобы перевоплотиться в другого человека.

Сама артистка как-то признавалась: "Меня никто бабушкой не называет. У нас в семье есть Соня-старшая и Соня - младшая, моя внучка. Так и зовем друг друга. Никогда я не слышала, чтобы меня внуки называли бабушкой. Только Соней. Это желание внуков. Они мне говорят: «Никто не верит, что ты наша бабушка! Очень молодая!» В чем мой секрет молодости? Секрет в любви. Я люблю жизнь, люблю близких, люблю своих зрителей!".