Массовые беспорядки в Бейруте после взрыва: больше 100 пострадавших, захвачены два министерства

В ходе беспорядков пострадали, как минимум, 109 человек. 22 из них госпитализированы Фото: REUTERS

Массовая акция протеста, начавшаяся в Бейруте у здания парламента, переросла в беспорядки.

Протестующие собрались для того, чтобы выразить свое недовольство бездействием правительства, прилагающего недостаточные усилия по ликвидации последствий чудовищного взрыва груза аммиачной селитры, хранившейся в порту.

Сегодняшним вечером акция протеста переросла в прямые стычки с полицией Фото: REUTERS

Это не стихийная акция: к массовым протестам ливанцев призывают лидеры оппозиционных партий. Взрыв, прогремевший 4 августа, разрушил огромное число зданий, множество людей остались без крова. Более 150 человек погибли.

Массовая акция протеста, начавшаяся в Бейруте у здания парламента, переросла в беспорядки Фото: REUTERS

Вчерашней ночью протестующие предприняли попытку штурма парламента. Действия толпы были остановлены силами правопорядка. Сегодняшним вечером акция протеста переросла в прямые стычки с полицией, которая была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ. Кроме того, демонстранты заняли здание МИД и здание Министерства экономики. Туда уже вошли военнослужащие ливанской армии.

Протестующие собрались для того, чтобы выразить свое недовольство бездействием правительства Фото: REUTERS

По сообщениям ливанского Красного Креста, в ходе беспорядков пострадали, как минимум, 172 человека. Десятки из них госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести.

Это не стихийная акция: к массовым протестам ливанцев призывают лидеры оппозиционных партий Фото: REUTERS

На фоне протестов столичных жителей в Ливане продолжается сбор подписей под петицией, призывающей вернуть страну под французский протекторат.

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