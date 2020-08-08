На территории спорткомплекса «Лужники» гостей ждала насыщенная программа Фото: предоставлено организаторами.

50 площадок с разными видами спорта, легендарные чемпионы и начинающие атлеты, музыка, танцы и множество символов Олимпиады-80. Так 8 августа в столице символично провели сразу два праздника: Олимпийский день, приуроченный к юбилею московских Игр, и День физкультурника.

«Мы объединили всю большую Российскую спортивную семью», – сказал в приветственном слове министр спорта РФ Олег Матыцин. «Надеюсь, что трудный период пандемии пройден, и мы с уверенностью смотрим в будущее. Спорт обязательно должен стать нормой нашей жизни, должен нам помогать преодолевать все сложности и быть единой командой».

В Москве прошел Олимпийский день в стиле 80-х Фото: предоставлено организаторами

На территории спорткомплекса «Лужники» гостей ждала насыщенная программа. Каждый мог позаниматься здесь на симуляторах и тренажерах, узнать все о профессиональной экипировке, а также сделать фото с факелами Олимпийских игр 1980 и 2014 годов.

«Очень много площадок, очень много детей», – поделилась эмоциями посетительница «Лужников» Валентина Веркеенко. «Смотреть за такими мероприятиями очень интересно и азартно, а быть самой частью праздника – это хорошее самочувствие и настроение».

Весь день любителей спорта сопровождала атмосфера настоящей дружбы. Представители зимних и летних видов спорта тепло общались между собой, министр спорта и президент Олимпийского комитета участвовали в спортивных мастер-классах по стрельбе и санному спорту, а кроме того, активное участие в праздновании принимали партнеры ОКР, в том числе горно-металлургическая компания «Норникель».

8 августа в столице символично провели сразу два праздника: Олимпийский день, приуроченный к юбилею московских Игр, и День физкультурника Фото: предоставлено организаторами

«Принципы, которые присущи спортивному олимпийскому движению, без них также невозможно ни в жизни, ни в бизнесе», – отметил статс-секретарь, вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. «Норникель» – компания с социальной ответственностью и масштабной программой поддержки спортивных инициатив: от спорта больших достижений до массового и детско-юношеского спорта. Это наше будущее, и мы этим гордимся».

Одним из ярких событий дня стал футбольный гала-турнир с участием сборных Министерства спорта, Администрации Президента, а также зимних и летних олимпиоников.

Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, признался после игры: «Спорт мотивирует, закаляет и даёт силы для достижений в других сферах. Это все и есть олимпийское движение. Приятно также, что с каждым днём массы людей бегают, прыгают, катаются на велосипедах, плавают в бассейнах. Это все сейчас в тренде и все люди этим занимаются».

Все желающие смогли также поучаствовать в увлекательных квестах на знание истории Олимпийских игр и выиграть подарки от организаторов. А для детей в «Лужниках» прошел чемпионат по слаймам и символические уроки верховой езды.

По всей столице открыли 50 площадок с разными видами спорта Фото: Предоставлено организаторами

«Это символично, что все мы вместе, любители спорта, любители здорового образа жизни, пришли в этот день сюда», – сказал президент ОКР Станислав Поздняков. «Я хочу пожелать всем оставаться здоровыми, крепкими, полными оптимизма и уверенности в завтрашнем дне».

Также в этом году состоялся массовый «заХОД» по скандинавской ходьбе, организованный совместно с проектом «Московское долголетие» – людьми, которые в период подготовки к Олимпиаде-80 тренировали спортсменов, строили объекты и участвовали в церемониях открытия и закрытия соревнований.