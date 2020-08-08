Российские врачи спасают пострадавших на протестах в Бейруте: фоторепортаж

Российские врачи спасают пострадавших на протестах в ливанской столице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Протесты в в Бейруте не утихают. Участники акций крушат все на своем пути, захватывают здания министерств и в получают в ответ сопротивление от силовиков.

Число раненых за эти сутки уже превысило 230 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем временем, российские врачи спасают пострадавших на протестах в ливанской столице. Число раненых за эти сутки уже превысило 230 человек, некоторые из них получили серьезные увечья и были доставлены и в без того переполненные в госпитали. Фотокорреспондент kp.ru Владимир Веленгурин запечатлел, что проходит в городе.

Фотокорреспондент kp.ru Владимир Веленгурин запечатлел, что проходит в ливанской столице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт kp.ru ранее писал, что в Бейруте произошел мощнейший взрыв, волна дошла даже до Кипра. Предполагается, что взрыв случился из-за селитры, которая хранилась в порту более шести лет.

Россия направила в Ливан несколько самолетов МЧС в качестве гуманитарной помощи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате ЧП в городе погибли 159 человек, более шести тысяч - ранены. Больницы оказались переполнены. Россия направила в Ливан несколько самолетов МЧС в качестве гуманитарной помощи: медикаменты, оборудование и специалисты прибыли в разрушенную столицу.

Накануне в Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России. Его развернули на стадионе вблизи зоны ЧС, идет прием пострадавших. Сообщается, что госпиталь будет работать в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных, в том числе обнаруженных в ходе поисковых работ спасателями.

Госпиталь будет работать в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские врачи спасают пострадавших на протестах в Бейруте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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