Погромы в Бейруте: почему вместо разбора завалов после взрыва люди вышли протестовать

Правоохранители открыли огонь по участникам акций Фото: REUTERS

Массовые акции протеста, продолжающиеся второй день в Бейруте, приобретают широкомасштабный характер, в них принимают участие уже десятки тысяч человек. Начались столкновения с полицией, есть раненные.

Протестующие пытались штурмовать здание национального парламента. Сегодняшним вечером они ворвались в здания нескольких министерств. Силовики ведут переговоры с лидерами протестующих.

Сообщается также, что правоохранители открыли огонь по участникам акций, а также применяют против них слезоточивый газ

Основное требование народа – отставка правительства. Ливанцы считают кабинет министров виновным в политических и экономических проблемах, от которых страна не может избавиться вот уже четверть века. Также люди возлагают на правительство и ответственность за взрыв, произошедший в бейрутском порту.

Массовые акции протеста, продолжающиеся второй день в Бейруте, приобретают широкомасштабный характер Фото: REUTERS

Почему в стране, еще даже не начавшей оправляться от последствий чудовищной техногенной катастрофы, вместо разборов завалов люди вышли на акции протеста? Неужели в Ливане начался социально-экономический кризис?

- Протесты в Ливане продолжаются с осени прошлого года до недавнего времени, то затихая, то разгораясь снова. Движущей силой протестного движения является молодежь, которая выступала против религиозных разногласий. Своим лозунгом она выбрала «мы - все ливанцы». Это был призыв к созданию единого гражданского общества, - отметил в разговоре с «КП» старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Чупрыгин. - После последней смены правительства появилась надежда. Но накопившиеся проблемы оказались заморожены на время. А взрыв в порту стал катализатором.

Движущей силой протестного движения является молодежь Фото: REUTERS

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб мог бы вбросить информацию, что за трагедией стоят враги извне, чтобы затушить внутренний процесс. Но он сказал, что это результат халатности, и что вина лежит на прошлом руководстве страны, которое осенью ушло в отставку.

Да, сначала, после взрыва, ливанцы сильно сплотились, шли в порт разбирать завалы. А потом началось возмущение, сменившееся злостью и яростью, быстро переросшее в протесты, направленные против ливанских традиционных элит, которые явились виновниками трагедии, допустив произошедшее.

Основное требование народа – отставка правительства Фото: REUTERS

Помимо этого, на мой взгляд, на протестные настроения мог повлиять визит президента Франции Эммануэля Микрона. Он встречался с главой Ливана Мишелем Ауном и выдвинул условия, при которых стране будет оказана помощь со стороны Европы. Можно предположить, что шла речь о смене правительства. Помимо этого Макрон активно выступал на улицах Бейрута, где заявлял: «Я не дам денег элитам! Я прослежу, чтобы не было коррупции». Думаю, это могло стать катализатором для того, чтобы молодежные протесты против традиционных ливанских элит вновь вспыхнули. Они могут привести к смене правительства и серьезным потрясениям в Ливане.

Вместо разбора завалов после взрыва люди вышли протестовать Фото: REUTERS

Журналист Дарья Асламова в эфире радио «КП»:

- Учитывая, что ливанцы живут в этом социально-экономическом кризисе все последние 20 лет, и кризис этот всё углубляется и углубляется, плюс коронавирус, плюс война с Сирией, которая сильно ударила по Ливану, плюс постоянные разборки друг с другом, в этом смысле более скандальной страны не найдешь. И учитывая то, что случилось, когда уничтожено пол-Бейрута, предсказать последующие события представляется крайне сложным.

Протестующие пытались штурмовать здание национального парламента Фото: REUTERS

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