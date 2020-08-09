Сергей Степашин, экс-премьер России: Хочу, чтобы молодежь шла на стройку, а понятие «гастарбайтер» ушло в историю

Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты беседы нашего обозревателя Александра Гамова и героя множества его публикаций - Сергея Степашина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 9 августа, на волнах Радио «Комсомольская правда» (а это - свыше 400 городов вещания по всей России), начиная с 10 часов мск, проходит традиционный марафон. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты беседы нашего обозревателя Александра Гамова и героя множества его публикаций - Сергея Степашина.

«Задай вопрос строителю»

- Сергей Вадимович, День строителя для вас, можно сказать, профессиональный праздник. Для меня - тоже в некотором роде, потому что мой папа - Петр Алексеевич Гамов был бригадиром строителей-монтажников, Героем Социалистического Труда.

- Я думаю, твой папа был бы горд тем, что ты помнишь его день.

Профессия строителя была, есть и будет всегда. И я рад, что сегодня, несмотря на пандемию, на сложности, которые сложились в нашей экономике, именно строительная отрасль (а я имею ввиду не только систему Минстроя, Фонд ЖКХ, но многие другие структуры, которые, слава Богу, сохранились), вновь становится передовой, если так можно сказать.

Мне бы хотелось, чтобы как можно больше строителей было у нас отечественных, как это было в советское время. И чтобы слово «гастарбайтер» ушло в историю.

Мне бы очень хотелось, чтобы молодые люди понимали, что эта отрасль – гордость нашей страны, и очень нужная для всех наших сограждан. И у меня есть оптимизм на этот счет.

- С чего бы?

- Вот у нас - в масштабах Минстроя - четвертый год проводится конкурс «Задай вопрос строителю». В нынешнем году в нем участвует 40 регионов, 400 детишек. Накануне праздника победителей награждали премиями.

Вопросы дети задают удивительные. На некоторые из них я бы и сам не ответил. Наверное, и ты, и твой папа- строитель.

Мы приняли решение - при Общественном совете Минстроя - создать еще такой же, как у взрослых, совет из детей. Из самых талантливых, которые задают удивительные вопросы и хотят стать строителями. Такого еще не было у нас.

В Минстрое четвертый год проводится детский конкурс «Задай вопрос строителю». Фото предоставлено пресс-службой Минстроя РФ

- Интересно...

- Я тебе вопрос хочу задать – ответишь ты на него или не ответишь? Я не ответил.

- Ну, не знаю.

- Итак, вопрос слушателям Радио «Комсомольская Правда» и посетителям сайта kp.ru: “Почему в ХVIII веке французы забивали окна?»

- Не, не могу ответить.

-Знаешь, почему? Потому что там придумали налоговики: чем больше окон, тем больше налогов. Девочка задала вопрос. Надо же такое!

Ударные объекты, трудовые подарки...

- Сергей Вадимович, вы упомянули Фонд ЖКХ, где генеральным директором является ваш соратник…

- Да, Константин Цицин. Он, к сожалению, приболел, его коронавирус немножко зацепил.

Я надеюсь, услышав поздравления, Константин быстрее пойдет на поправку.

- Раньше говорили: с какими-то трудовыми подарками строители подходят к своему профессиональному празднику.

- Ну, тогда рапортую в эфире Радио «Комсомольская правда»: Фонд ЖКХ программу 2019-го перевыполнил в 4,5 раза (можешь себе представить?). И уже полностью реализована программа 2020 года - по переселению семей из аварийного жилья.

В новые квартиры переехали уже больше 80 тысяч наших сограждан. Полагаю, что еще не меньше 20 тысяч переселим до конца года.

А мы «взяли обязательство» завершить программу, рассчитанную до 2025 года, на год раньше, к началу 2024-го. И к этому времени переселить почти 700 тысяч человек из жилья, где жить опасно.

- Вы прямо ударники труда! А средств хватит?

- Не беспокойся, хватит. Спасибо правительству: ни одна копейка, заложенная в программу ликвидацию аварийного жилья, из-за пандемии и экономического кризиса «не срезана». Это очень важно.

Мы сейчас думаем и о новых источниках поступления, особенно для модернизации коммунальной инфраструктуры, к этому могут подключиться и частные инвесторы. Такой опыт у нас сегодня есть.

С Днем строителя! Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А о каком «количестве копеек» идет речь?

- Это не копейки. Нам бюджет выделяет до конца 2024-го - ни много ни мало – почти полтриллиона рублей.

- Да, это серьезно.

- Это очень серьезно. И мне приятно, что Министерство финансов, естественно, председатель правительства Михаил Мишустин, который сейчас на Дальнем Востоке посмотрит, как все это выполняется, как работает, - дал четкие установки: программа аварийного жилья не должна быть секвестирован.

Кстати, это же президентская программа. Ее предложил свое время Владимир Путин. Потому что, проживание людей в аварийных квартирах, домах - это не просто стыдно для такого богатого государства, как Россия, но еще и опасно для жизни. Поэтому мы должны сделать все, чтобы в течение предстоящих 4-5 лет в основном решить эту проблему.

...Плюс капремонт жилья

- Сергей Вадимович, людей из «аварийки» переселим... Но и жильё, которое ещё недавно было новым, со временем стареет, ветшает..

- Да, это правда - встает еще одна, очень важная задача перед нами, Марат Хуснуллин, вице-премьер России по строительству, ее недавно озвучил. Это капитальный ремонт жилого фонда. И мы рассчитываем, что осенью, когда внесут поправки в законодательство, Фонду ЖКХ будут даны дополнительные полномочия по контролю за качеством капитального ремонта.

- А ещё какие сейчас главные задачи у Общественного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства?

- В первую очередь, Общественный совет контролирует исполнение Национального проекта – с точки зрения законодательства, нормативных документов, подсказывает, если это нужно, министру, занимается оперативной работой. В совет входят лучшие, опытные представители отрасли – от руководителей подразделений до архитекторов. Поэтому они не столько контролеры, сколько старшие (если так можно сказать) товарищи Министерству строительства. Я рад, что министр Владимир Якушев и его команда прекрасно понимают, что Общественный совет - очень хороший советчик и помощник.

* * *

- Сергей Вадимович, я знаю как вы блестяще читаете стихи Пушкина, слышал, как исполняли в сопровождении оркестра песню «Есть только миг между прошлым и будущим». В связи с тем, что вы глубоко занимаетесь проблемами - и в фонде ЖКХ, и в Минстрое, - ваш репертуар обновился?

- Да нет. (улыбается) Единственное, вспоминаю замечательную песню, фрагмент из кинофильма «Высота», где играл великий советский актер Николай Рыбников. «Не кочегары мы, не плотники…»

- «А мы монтажники-высотники, да!» Папина песня!

- Теперь и моя тоже.

- Ну, что, - с Днём строителя, Сергей Вадимович?

- С праздником, Саша!

И, конечно же, пользуясь таким случаем, я хотел бы поздравить всех строителей, их семьи, близких с этим нашим общим праздником. Всем - здоровья и благополучия!