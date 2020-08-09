Спартак - Сочи 9 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Спартак" открывает сезон игрой против "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" открывает сезон домашней игрой против ФК "Сочи". Москвичи в прошлом сезоне показали крайне неважный результат, так что теперь будут еще более мотивированы на годный результат по итогам нового чемпионата. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Сочи 9 августа 2020.

Статистика личных встреч Спартак - Сочи 9 августа 2020

Команды в прошлом сезоне обменялись минимальными победами. "Спартак" победил дома 1:0, а "Сочи" - с таким же счетом взял верх на своем поле. Между играми, к слову, был 1 год и 1 день - 19 июля 2019 и 20 июля 2020 года.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Сочи 9 августа 2020

У "Спартак" больше шансов на победу.

Прогноз на матч Спартак - Сочи 9 августа 2020

"Спартак" одержит победу в последней игре сезона.

Составы команд на матч Спартак - Сочи 9 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Спартак - Сочи 9 августа 2020

Матч Спартак - Сочи 9 августа 2020 года в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Сочи 9 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Сочи можно будет посмотреть с 20:00 на канале "Матч ТВ".

Трансляция матча Спартак - Сочи 9 августа 2020

Трансляция матча Спартак - Сочи 9 августа и начнется с 20:00 на канале "Матч ТВ".