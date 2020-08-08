Бой Алексей Олейник - Деррик Льюис 9 августа 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC Vegas 6

Легендарный российский боец Алексей Оленик. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Многоопытный Алексей Олейник рано утром 9 августа по московскому времени выйдет на свой очередной поединок. На турнире UFC "КП" рассказывает о главных моментах боя Алексей Олейник - Деррик Льюис 9 августа 2020.

Когда пройдет бой Алексей Олейник - Деррик Льюис 9 августа 2020

Бой Алексей Олейник - Деррик Льюис состоится вечером 9 августа 2020 года по американскому времени. Начало основного карта боев - после 5:00 по московскому времени.

Время начала боя Алексей Олейник - Деррик Льюис 9 августа 2020

Бой между Алексеем Олейником и Дерриком Льюисом ожидается примерно после 06-30 по московскому времени вечером 9 августа 2020 по местному времени в Лас-Вегасе.

Счет боев Алексея Олейника и Деррика Льюиса в UFC

У Алексея Олейника - 73 боя в смешанных единоборствах, из них 59 были выиграны, 13 раз боец проиграл, а 1 раз была ничья. У Деррика Льюиса - 31 бой, 23 победы, 7 поражений и 1 бой не состоялся.

Прогноз на бой Алексей Олейник - Деррик Льюис 9 августа 2020

Деррика Льюиса называют фаворитом, но у Алексея Олейника - немало опыта.

Место боя Алексей Олейник - Деррик Льюис 9 августа 2020

Бой Алексей Олейник - Деррик Льюис 9 августа 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC Fight Night 174 на арене UFC APEX в Лас-Вегасе.

Прямая онлайн-трансляция боя Алексей Олейник - Деррик Льюис 9 августа 2020

Проследить за ходом боя Алексей Олейник - Деррик Льюис можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, примерно около 06:30 по московскому времени 9 августа 2020 года.