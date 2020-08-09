Алексей Олейник подрался на очередном турнире UFC. Фото: REUTERS

Рано утром в воскресенье 9 августа российский боец UFC Алексей Олейник провел свой очередной поединок. "Удав", как его называют поклонники, подрался с американцем Дерриком Льюисом. Встреча могла пройти еще 13 июня. Однако Олейник решил не драться, получив "короткое уведомление", всего лишь за 10 дней до схватки. Он заявил, что может вернуться к поединкам только в июле. И тогда встречу решили провести именно 8 августа в США.

Свой предыдущий поединок Олейник хорошо провел в мае 2020 года, победив раздельным решением судей Фабрисио Вердума. А вот Деррик Льюис 8 февраля 2020 года победил на UFC 247 Илира Латифи. О том, что бой Льюис - Олейник пройдет именно 8 августа, наш боец сообщил у себя в Инстаграме 17 июня.

На этот бой Олейник вышел по традиции со своим обычным секундантом - женой Татьяной. Именно она следила за поединком в углу.

Характеризуя своего соперника, Олейник сказал:

- В каких-то нарезках видел, как он скручивался, показывая, будто у него что-то болит или он устал, а когда соперник приближался, взрывался и отправлял человека либо в нокаут, либо в нокдаун. Но он и так огромный, сильный и выносливый. Его можно бить-бить-бить и не вырубить, - говорит Олейник в интервью "СЭ".

Ну а на традиционной церемонии взвешивания перед боем Олейник оказался легче своего соперника на 17 кг. Соотношение весов было 102,9 кг против 120,2 кг.

Сам же поединок, который рассчитывался на пять раундов, продолжался только два. Во втором раунде после мощного удара Льюис обрушил серию ударов на Алексея Олейника. И судья Херб Дин досрочно завершил поединок, отдав победу техническим нокаутом.

Теперь у Деррика Льюиса 24 победы и 7 поражений, а у Олейника - 59 побед, 14 поражений и 1 неявка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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- У тебя рекорд по числу нокаутов, что чувствуешь?

- Ну да, есть достижения. Но есть еще те рекорды, которые могу побить.

- Что дальше?

- Я не собираюсь принимать следующий поединок, пока не сброшу еще веса. Ну а что дальше - надо поехать и повидать семью, по ней очень соскучился. Пока что же спасибо всем тем, кто помогал с подготовкой.