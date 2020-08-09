Пласидо Доминго выступит в Большом театре в октябре

Пласидо Доминго 21 октября продирижирует оперой «Манон Леско» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30 августа, 22, 23 сентября театр им.Пушкина открывает сезон комедией «Ложные признания» в постановке Евгений Писарева. Весной премьера этого спектакля сорвалась из-за пандемии. В комедии положений по пьесе французского драматурга Мариво на сцену выйдут Виктория Исакова, Вера Алентова, Андрей Заводюк, Анна Бегунова, Борис Дьяченко ...

23 и 24 сентября в театре «Практика» - премьера спектакля Марины Брусникиной «Поле» по произведению Чингиза Айтматова.

В спектакле заняты Александра Урсуляк, Паулина Андреева, Яна Гладких и другие.

У «Ленкома» грандиозные планы на сезон.

Первой премьерой станет «Моя прекрасная Галатея». Спектакль выйдет уже в октябре. Сценическую фантазию по произведениям Бернарда Шоу выпустит режиссера Сергея Дьячковского. Элизу Дулиттл репетируют две актрисы — Татьяна Збруева и Анна Зайкова. Также на сцену выйдут Елена Шанина, Андрей Леонов, Наталья Щукина.

Режиссер Роман Самгин готовит спектакль «Под одной крышей» с прекрасными Татьяной Кравченко и Олесей Железняк. Литовский режиссер Дайнюс Казлаускас выпустит «Вечного обманщика» по пьесе Мольера «Тартюф». Тартюфа сыграют Антон Шагин и Дмитрий Гизбрехт. Александр Лазарев ставит «Поминальную молитву». Это будет новое прочтение пьесы Григория Горина, а не попытка повторить знаменитый спектакль Марка Захарова. В роли Тевье-молочника репетируют Сергей Степанченко и Андрей Леонов, Голду – Анна Большова и Олеся Железняк.

Режиссер Владимир Панков поставит «Человека из Ламанчи».

МХАТ им. Горького запланировал на этот сезон 20 премьер. Театр открывается новым музыкальным спектаклем «Красный Моцарт», в котором звучат суперхиты Исаака Дунаевского в исполнении Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России. Спектакль выйдет на Большой сцене театра 17 и 18 сентября.

Следующей премьерой (27 сентября) станет детская постановка по Вильгельму Гауфу «Холодное Сердце» с мультимедийным видео-артом, нетипичными по характеру героями и классической театральной сценографией.

Режиссер Эдуард Бояков поставит роман Евгения Водолазкина «Лавр». Премьера запланирована на декабрь.

Впереди реконструкция спектакля «Вишневый сад». А после Нового года должна выйти премьера «На дне» в постановке Андрей Кончаловского.

Большой театр осторожно сообщает, что планирует возобновить продажу билетов 15 августа. И в начале сентября открыть 245-й сезон.

6, 8, 10 сентября на Исторической сцене дадут спектакль «Дон Карлос». В главных партиях — Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов.

Первый балетный спектакль состоится 12 сентября. Это будет благотворительный показ для врачей балета «Дон Кихот».

В новом сезоне Большой театр планирует выпустить три балетные и семь оперных премьер. Пройдут премьеры одноактных балетов российских хореографов на музыку отечественных композиторов (18 декабря 2020) — «Танцемания» Вячеслава Самодурова (музыка Ю. Красавина), «Времена года» Артемия Белякова (музыка А. Глазунова), «Сделано в Большом» Антона Пимонова (музыка А. Королева). На Камерной сцене появятся оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга», «Дневник Анны Франк» Григория Фрида и «Белая Роза» Удо Циммермана (6-8 мая 2021).

Из-за пандемии не состоялось запланированное на апрель выступление выдающегося оперного певца Пласидо Доминго (он к тому же переболел коронавирусом). Его выступление перенесли на 21 октября, когда маэстро продирижирует оперой «Манон Леско», а 24 октября со своими коллегами- вокалистами Пласидо Доминго выступит на Исторической сцене в гала-концерте в сопровождении оркестра Большого театра.