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В Минске стал плохо работать интернет

Корреспондент "КП" Владимир Ворсобин передает из Беларуси, где сейчас проходят выборы президента
Владимир ВорсобинВладимир ВорсобинВладимирВорсобин
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Сегодня Белоруссия выбирает президента

Сегодня Белоруссия выбирает президента

Фото: REUTERS

С утра, в решающий для Лукашенко выборный день, власти вторглись в пока непокоренную ими область Беларуси – интернет. С ним здесь стало происходить что-то загадочное. Он не исчез совсем, но все сервисы для общения - мессенджеры, чаты и пр. забуксовали. Судя по всему, удар пришелся по VPN, который стал работать плохо, а местами – не работать совсем. Лично у меня на телефоне вдруг перестали работать некоторые приложения, которые работали всегда.

По словам заместителя гендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадима Шайбакова, источник проблемы определить пока не удалось.

"В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим", - рассказал он в интервью Onliner.

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