В Минске стал плохо работать интернет

9 августа в стране открылись 5 767 избирательных участков Фото: REUTERS

В первый день выборов президента Беларуси интернет в столице республики стал работать с перебоями, сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин.

- Он не исчез совсем, но все сервисы для общения - мессенджеры, чаты и пр. забуксовали. Судя по всему, удар пришелся по VPN, который стал работать плохо, а местами – не работать совсем, - отметил журналист.

Перебои в работе некоторых ресурсов прокомментировал заместитель гендиректора "Белтелекома" по техническим вопросам Вадим Шайбаков.

- В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим, - заявил Шайбаков.

Кроме того, о "фиксируемых с минувшей ночи DDoS-атаках" заявили в Национальном центре обмена трафиком.

Напомним, сайт KP.ru сообщил ранее, что в Беларуси сегодня, 9 августа, открылись 5 767 избирательных участков. В этом году пройдут шестые выборы в современной истории Беларуси. В пяти из них победу одерживал Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси с 1994 года.

В 2020 году кандидатами на пост президента Беларуси стали пять человек.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию выборов в Беларуси 2020 года.