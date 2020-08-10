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Как россияне видят результаты нацпроекта «Экология»

Результаты проведенного опроса показали высокую экологическую сознательность жителей РФ
Анна ГладкихАнна ГладкихАннаГладких
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Национальный проект «Экология» является одним из основных векторов развития современной России. Фото: shutterstock.com.

Национальный проект «Экология» является одним из основных векторов развития современной России. Фото: shutterstock.com.

Национальный проект «Экология» является одним из основных векторов развития современной России. Работа в рамках него ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Цель нацпроекта на ближайшие годы - более чистые вода и воздух, сохраненные леса и редкие животные, безопасные технологии в промышленности.

Среди жителей России провели опрос, какое, по их мнению, направление нацпроекта является приоритетным. Участие во всероссийском опросе приняли 4,8 тыс. человек.

Приоритетным направлением, по мнению опрошенных, является сохранение природы, вторым - отходы.

- Приоритеты национального проекта «Экология» - сохранение природного достояния России на первом месте, и раздельный сбор мусора и переработка мусора на втором месте, и это направление показывает высокую экологическую сознательность нашего общества, что очень радует, - рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Результаты опроса показали, что выбор того или иного направления нацпроекта, в первую очередь, обусловлен местом проживания респондента.

Так, на Северо-Западе чаще других регионов приоритетным видят сохранение природного достояния России (53%).

Раздельный сбор и переработка мусора более важны жителям Сибирского (22%), Южного федеральных округов (23%) и Крыма (24%).

Они же "голосовали" за восстановление лесов (22%), как и в Дальневосточном (16%) и Северо-Кавказском (21%) регионах.

Предсказуемо, вопросы чистоты водоемов в приоритете у Приволжского (16%) и Южного (16%) округов.

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