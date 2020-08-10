В Челябинской области готовят облавы на «неэкологичных» туристов

Проверки, в первую очередь, коснутся особо охраняемых водоемов в Каслинском, Аргаяшском, Верхнеуральском и Чебаркульском районах. Фото: shutterstock.com.

В Челябинской области региональное Минэкологии устроит облаву на туристов на особо охраняемых территориях региона. Поводом для проведения рейдов стал инцидент на байкальском острове Ольхон, где туристы закатили вечеринку с использованием пиротехники.

Как рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков, необходимо оставлять машины за пределами 50-100 метров от охраняемых водоемов, не оставлять мусор, не портить и не сносить зеленые насаждения, а также не устраивать шумные вечеринки с запусками фейерверков и сопровождением громкой музыки. Выезжая на природу, нужно и бережно относиться к национальному достоянию.

Проверки, в первую очередь, коснутся особо охраняемых водоемов в Каслинском, Аргаяшском, Верхнеуральском и Чебаркульском районах.

- Сюда приезжают туристы из соседних регионов, которые не всегда знают, что попадают на территорию памятников природы и размещают машины в охранной зоне, рубят зеленые насаждения, разводят костры или оставляют мусор на берегу, проверки пройдут на озерах Тургояк, Увильды, Аракуль, Еловое, Аргазинском водохранилище, — отметила пресс-служба ведомства.

В ведомстве отмечают, что злостные нарушения будут сопровождаться штрафами.